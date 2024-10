Getting your Trinity Audio player ready...

Giulia De Lellis e Andrea Damante: un amore tormentato

che, tra tradimenti e “maledizione degli otto mesi”, si è concluso.

I fan della coppia non hanno mai accettato questo esito. E ancora ieri, l’influencer, ospite al podcast One More Time, ha parlato di Andrea Damante come una delle persone più importanti della vita.

I tradimenti e la “maledizione degli otto mesi”

Giulia De Lellis e Andrea Damante, un amore tormentato, si sono conosciuti a ‘Uomini e Donne’, il noto programma condotto da Maria de Filippi. Per due anni e mezzo sono stati oggetto di gossip, fino al tradimento di Damante.

Giulia ha raccontato che lo ha scoperto accendendo il suo computer mentre lui era via, e la reazione non si è fatta attendere: “Quando è tornato dall’America, ha trovato la casa letteralmente disintegrata. Ero molto arrabbiata. Gli ho tagliato i vestiti, spaccato la Play e gli avevo rotto tutta la roba di lavoro. Una cosa che oggi non rifarei mai più nella mia vita, però ero impazzita, non me l’aspettavo”.

In questi due anni e mezzo, ci sono stati diversi ritorni di fiamma. La “maledizione degli otto mesi”, l’ha definita Giulia. “Dopo otto mesi lo rincontro al semaforo appena arrivo a Milano. È sempre andata così, ogni volta che ci siamo ritrovati. La maledizione degli otto mesi. Ogni otto mesi ovunque io fossi, lo ritrovavo. È così che ogni volta tornavamo insieme perché ci incontriamo per caso, discutiamo ed era più forte di noi”.

Ma aggiunge anche: “Avevo perso la stima nei suoi confronti. Non lo stimavo più come uomo”.

L’host del podcast, Luca Casadei, non si è infine lasciato sfuggire la domanda sulla storia con Tony Effe, a cui la beauty influencer ha replicato: “Non parlo del nostro rapporto perché lo stiamo tenendo per noi, perché c’è da viversi e basta. Per me è preziosissimo che si faccia scoprire veramente da poche persone. Non avevo mai incontrato una persona così”.

