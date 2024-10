Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi resta o lascia? La sorpresa

Getting your Trinity Audio player ready...

Enzo Paolo Turchi, uno dei concorrenti del Grande Fratello 2024, ha vissuto una profonda crisi all’interno della casa. Il ballerino e coreografo ha manifestato il desiderio di abbandonare il gioco, sentendo la mancanza della sua famiglia, in particolare di sua moglie Carmen Russo e della figlia Maria.

Nonostante il sostegno degli altri concorrenti, Turchi ha dichiarato di sentirsi stanco e di aver dato tutto in questa esperienza. Per risollevarlo, il Grande Fratello ha organizzato un momento toccante: un incontro con la moglie Carmen Russo. Durante l’incontro, Carmen Russo ha espresso tutto il suo amore e la sua stima per Enzo Paolo, incoraggiandolo a non mollare. “Ti amo alla follia”, ha detto Carmen, cercando di dargli la forza per rimanere nella casa del Grande Fratello. Nonostante l’affetto della moglie, Enzo Paolo ha continuato a mostrare incertezze, dicendo di voler tornare a casa dalla loro figlia Maria.

Nel corso della serata, Enzo Paolo Turchi ha inoltre confidato di aver percepito un certo distacco da parte della moglie prima dell’inizio del reality, ma ha precisato che si tratta di una sua sensazione personale. Nonostante questi dubbi, dopo un momento di riflessione e grazie al supporto di Carmen Russo, il ballerino ha infine deciso di rimanere nella casa, continuando così la sua avventura, insieme alla moglie.

Le nomination della settimana

Durante una puntata ricca di emozioni, il programma Mediaset è condotto da Alfonso Signorini, sono stati resi noti i nomi dei concorrenti in nomination. Questa settimana, i sei concorrenti a rischio eliminazione sono Amanda, Clayton, Helena, Michael, Yulia e Tommaso. Il verdetto finale sarà deciso nella puntata del 14 ottobre, quando uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la casa.