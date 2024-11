I Linkin Park tornano in Italia dopo 8 anni

Getting your Trinity Audio player ready...

La famosa rock band statunitense dei Linkin Park torna in concerto in Italia dopo 8 anni di assenza. Si esibirà nella nuova formazione, con la voce di Emily Armstrong, il prossimo 24 giugno all’Ippodromo Snai La Maura di Milano. Il gruppo sarà anticipato dal rapper e produttore newyorkese Jpegmafia e dalla band heavy metal Spiritbox, in quella che si preannuncia come un’apertura in grande stile dell’estate musicale meneghina.

Il loro live agli I-Days sarà l’unico italiano del tour ‘From Zero World Tour’, dopo l’ultima apparizione nel nostro Paese nel giugno 2017, sempre agli I-Days, davanti a un pubblico di 80.000 persone.

Protagonisti della scena rock degli ultimi trent’anni, i Linkin Park sono tornati a farsi sentire, fra le tante attese, lo scorso 5 settembre, pubblicando il singolo ‘The Emptiness Machine‘. In quell’occasione, hanno anche presentato la nuova formazione della band che vede, accanto a Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn, l’ingresso di Emily Armstrong come co-vocalist e Colin Brittain alla batteria.

Armstrong è stata la protagonista solista dei successivi singoli ‘Heavy Is The Crown‘ e ‘Over Each Other‘, a comporre con ‘The Emptiness Macchine’ il nuovo album in uscita il 15 novembre, ‘From Zero World‘.

“Tornare in tour è stato incredibile – afferma Mike Shinoda – Il supporto dei fan è travolgente e siamo pronti a portare questa energia ancora più lontano in tutto il mondo. ‘From Zero’ è un nuovo capitolo per noi e siamo così entusiasti di condividerlo con tutti su scala più ampia”.

I biglietti per il concerto saranno disponibili dalle 9 di giovedì 21 novembre in prevendita su My Live Nation e dalle 10 di venerdì 22 novembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.