‘Io Canto Generation’: Namite Selvaggi vince e incanta tutti

Si è conclusa ieri, mercoledì 13 novembre, la seconda edizione di ‘Io Canto Generation’, il talent show condotto da Gerry Scotti su Canale 5, con una serata di grande musica e giovani talenti. A salire sul gradino più alto del podio è stata Namite Selvaggi, 14 anni, originaria della Tanzania ma cresciuta a Terracina, in provincia di Latina. La giovane cantante ha conquistato giuria e spettatori grazie alla sua interpretazione di ‘Greatest Love of All’ di Whitney Houston, portando a casa il titolo di vincitrice.

Come premio, Namite si è aggiudicata un percorso formativo presso la ‘New York Film Academy’ nella sede di Firenze, un viaggio a New York per scoprire il mondo di Broadway e la possibilità di registrare una cover grazie al supporto di ‘R101’.

Sul podio, insieme a lei, Mariafrancesca Cennamo, 10 anni, che ha ottenuto il secondo posto e il ‘Premio R101′, e Cristina Fiorita, anche lei di 14 anni, che ha conquistato il terzo posto. La super giuria, composta da volti noti come Michelle Hunziker, Al Bano, Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi, ha applaudito con entusiasmo i giovani finalisti.