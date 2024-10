Omicidio Scazzi: la serie ‘Avetrana’ bloccata. Il tribunale ha detto no – Video trailer ufficiale

Getting your Trinity Audio player ready...

La serie tv ‘Avetrana – Qui non è Hollywood’ sull’omicidio di Sarah Scazzi, è stata rinviata. Groenlandia e Disney hanno dichiarato: “Per ottemperare al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti dal Tribunale di Taranto, il lancio della serie attualmente intitolata ‘Avetrana – Qui non è Hollywood’ è rinviato. Le parti non concordano con la decisione del Tribunale e faranno valere le proprie ragioni nelle sedi competenti“.

Lo stop alla serie tv è stato deciso dal tribunale civile di Taranto, che ha accolto il ricorso urgente presentato dagli avvocati del Comune di Avetrana. La prima puntata era prevista per il 25 ottobre su Disney Plus. Il sindaco di Avetrana Antonio Iazzi, sulla sua pagina Facebook, ha scritto: “Abbiamo trascorso giornate intense con il pool di avvocati e con gli Amministratori per cercare di fare i passi necessari per tutelare la nostra Comunità. Il tutto, continuando ad adoperarsi per la quotidianità”.