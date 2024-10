Palinsesti Rai del 4 ottobre 2024: ecco tutte le variazioni

Getting your Trinity Audio player ready...

Le emittenti Rai hanno annunciato delle modifiche ai palinsesti televisivi per la giornata di domani, venerdì 4 ottobre 2024. Ecco tutti i dettagli delle variazioni per Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

RAI 1

1. Ore 08:45 (invece delle 08:35): Rai Parlamento Telegiornale – Dieci minuti più tardi rispetto all’orario previsto.

2. Ore 08:50: TG1 L.I.S. – Notiziario tradotto nella lingua dei segni italiana.

3. Ore 08:55: G7 riunione ministeriale degli Interni da Mirabella Eclano (Avellino) – Un importante evento politico con la partecipazione dei ministri degli Interni.

4. Ore 01:25: Inaugurazione Prix Italia 2024 – Segue l’apertura del prestigioso evento internazionale dedicato ai media e alla cultura.

5. Ore 02:25 (anziché 01:25): Sottovoce – Programma culturale posticipato di un’ora.

6. Ore 02:55: Che tempo fa – Previsioni meteo.

7. Ore 03:00: RaiNews24 – Aggiornamenti dalle notizie 24 ore su 24.

RAI 2

Nessuna variazione prevista.

RAI 3

1. Ore 15:00: In diretta dal Senato della Repubblica – Question time – Interrogazioni parlamentari con risposta immediata, a cura di Rai Parlamento.

2. Ore 16:00: Piazza Affari – Approfondimenti economici.

3. Ore 16:10: TG3 LIS – Notiziario tradotto nella lingua dei segni italiana.

4. Ore 16:15: Rai Parlamento Telegiornale.

5. Ore 16:20: Prix Italia – Continueranno i programmi relativi al Prix Italia.

6. Ore 16:40: Speciale per la Giornata della memoria e dell’accoglienza da Cutro, Calabria. Prima visione assoluta – Un programma in occasione di una giornata importante per riflettere sul tema dell’accoglienza.

7. Ore 17:50: Aspettando Geo – Anteprima del programma scientifico.

8. Ore 18:00: Geo – Trasmissione dedicata alla natura e all’ambiente.

Nota: Il telefilm Hudson & Rex, previsto inizialmente per le 15:45, non sarà trasmesso.