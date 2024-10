Ryanair, nuove tariffe per i bagagli a mano: ecco cosa cambia

Ryanair ha introdotto nuove modifiche alle tariffe dei bagagli a mano, come riportato sul loro tariffario, suscitando malumore tra i passeggeri. La compagnia irlandese ha infatti deciso di aumentare i costi per chi sceglie di aggiungere un secondo bagaglio a mano e l’opzione di ‘imbarco prioritario’ successivamente alla prenotazione del volo. Cosa cambia

Attualmente, nel costo del biglietto Ryanair è incluso un bagaglio a mano di dimensioni massime 40x20x25 cm. Per chi desidera portare un secondo bagaglio a mano (dimensioni massime di 55x40x20 cm e peso fino a 10 kg), è previsto un costo aggiuntivo che varia da 6 a 36 euro, in base alla tratta e alla data di volo. Tuttavia, la vera novità riguarda le modifiche apportate dopo la prenotazione. In questi casi, aggiungere l’imbarco prioritario e un secondo bagaglio a mano costerà sensibilmente di più, con tariffe comprese tra 20 e 60 euro, a seconda del momento e delle condizioni del volo.

Le ragioni di Ryanair

Secondo Ryanair, questa nuova politica è necessaria per adeguare le tariffe delle modifiche post-prenotazione ai costi applicati in aeroporto. La compagnia mira a incentivare i passeggeri a completare tutte le operazioni, come check-in e aggiunta dei bagagli, direttamente online.

Questo, secondo Ryanair, potrebbe snellire le procedure in aeroporto, velocizzare l’imbarco e ridurre i costi operativi, grazie a un minore impiego di personale a terra.

Tariffe dei bagagli in stiva. Anche i costi per i bagagli da stiva seguono la stessa logica. Se un passeggero decide di aggiungere un bagaglio da 10 kg al momento della prenotazione, il costo varia tra 11,99 e 29,99 euro. Tuttavia, se la modifica viene effettuata successivamente, il prezzo sale tra 23,99 e 40 euro.