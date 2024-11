Sanremo 2025: Cattelan tra i co-conduttori della finale. L’annuncio di Carlo Conti

Getting your Trinity Audio player ready...

Alessandro Cattelan sarà uno dei co-conduttori della serata finale del Festival di Sanremo2025. Ad annunciarlo è stato Carlo Conti, durante la conferenza di presentazione di Sanremo Giovani, in un clima di grande entusiasmo.

Nel corso dell’evento, Carlo Conti ha scherzato con Cattelan: “Quest’anno salirai sul palco di Sanremo. Venerdì sera finisce il Dopofestival e quindi sabato sera non avrei niente da fare. Per questo sarai uno dei co-conduttori della serata finale del festival”, ha dichiarato Conti, ironizzando sulla sua disponibilità per l’evento.

Cattelan: “La co-conduzione della serata finale del Festival di Sanremo non la vivo come una promozione. La vivo come una proposta bella, interessante che faccio con grandissima gioia, grande carica e grande gratitudine nei confronti di Carlo, ma è una parte del lavoro. Non è un avvicinamento a, non è una crescita, non è una promozione. È una cosa bella”,