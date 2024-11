Santi Francesi: il nuovo EP tra paure e sincerità

Getting your Trinity Audio player ready...

I Santi Francesi, il duo hard-pop formato da Alessandro De Santis e Mario Francese, vincitori di X Factor 2022, sono pronti a tornare con ‘Potrebbe Non Avere Peso’, il loro nuovo EP che verrà rilasciato venerdì 8 novembre.

Il nuovo lavoro si distacca dal passato anche nella sua produzione, senza la pressione di dover rispettare schemi. “Col passare degli anni stiamo imparando ad ascoltarci e a fare quello che ci passa per la testa, quello che abbiamo voglia di fare in quel momento esatto – dicono I Santi Francesi – Volevamo fare un disco un po’ anni 2000, un po’ rock, lo abbiamo registrato in casa da soli, senza l’aiuto di nessuno”.

‘Ho paura di tutto’ il nuovo brano. “La canzone è un inno all’accettazione della paura – evidenziano – Nel brano è descritta come una sorta di mantello costante. ‘Ho paura di tutto’ vuole quell’ansia che prova qualsiasi ragazzo di 20 anni in questo periodo storico. Poi c’è la frase ‘e meno male che ho paura’, significa che se abbiamo paura siamo ancora svegli e quindi ben venga affrontarla e non rimanere immobili”.

A novembre e dicembre, il duo partirà per il ‘Club Tour 2024’.