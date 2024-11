Serata finale per ‘Tale e Quale Show’: la sfida è aperta

Getting your Trinity Audio player ready...

Questa sera su Rai 1 va in onda la finale di ‘Tale e Quale Show’, programma condotto da Carlo Conti e prodotto con Endemol Shine Italy. Gli undici finalisti si sfideranno per il titolo di campione della quattordicesima edizione, in un programma che si conferma leader del venerdì sera.

Il vincitore della serata riceverà un premio di 30.000 euro, devoluto all’AIRC nella settimana di raccolta fondi per la ricerca sul cancro. Verdiana guida attualmente la classifica generale, seguita da Feisal Bonciani e Kelly Joyce, ma con pochi punti di scarto tra i concorrenti, la gara resta aperta fino all’ultimo.

Tra gli abbinamenti: Simone Annichiarico sarà Elton John, Feisal Bonciani renderà omaggio a Ray Charles e Verdiana si trasformerà in Mina. Massimo Bagnato è Drupi. Carmen Di Pietro è Cristiano Malgioglio.

E Malgioglio con Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello, e il quarto giurato di stasera Paolo Bonolis, assegneranno i punteggi. Il pubblico potrà esprimere la propria opinione tramite i social del programma.