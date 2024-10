Sting torna in Italia nel 2025: tre concerti a luglio

Getting your Trinity Audio player ready...

Sting sarà in concerto in Italia nell’estate del 2025 con il suo tour mondiale ‘Sting 3.0’. Tre date: il 6 luglio a Bassano Del Grappa, il 7 luglio a Roma e il 9 luglio a Codroipo.

L’artista, vincitore di ben 17 Grammy Award, sarà accompagnato dal chitarrista di lunga data Dominic Miller e dal batterista Chris Maas, noto per le sue collaborazioni con Mumford & Sons e Maggie Rogers. Il trio eseguirà sia i brani più amati che alcune rarità tratte dalla ricca discografia di Sting, offrendo al pubblico una serata all’insegna della musica senza tempo.

Lo ‘Sting 3.0 World Tour’ ha preso il via in Europa nell’estate 2024 e ha proseguito con una serie di concerti in Nord America, dove ha ricevuto recensioni entusiastiche. Sting continua a dimostrarsi un pioniere della musica, sia come artista solista che come icona dei The Police, grazie alla guida di Martín Kierszenbaum della Cherrytree Music Company, con cui esplora nuove sonorità e sfida i confini dell’innovazione musicale.