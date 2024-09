Tapiro d’oro a Maria Rosaria Boccia: ironia con Staffelli a ‘Striscia’

Getting your Trinity Audio player ready...

Il primo tapiro d’oro della nuova stagione di ‘Striscia la Notizia‘, programma Mediaset giunto alla 37esima edizione, è stato assegnato a Maria Rosaria Boccia, dopo il caso che ha portato alle dimissioni dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano.

Un tapiro personalizzato, come ha fatto osservare Valerio Staffelli consegnando il tapiro a Boccia. Con occhiali con telecamera, simili a quelli che Boccia ha indossato in Parlamento, una cicatrice sulla fronte simile a quella dell’ex ministro, e un anello d’oro sul naso, riferimento alla fede nuziale. “Che fine ha fatto la fede nuziale, l’ha presa lei?”, chiede Staffelli. “No, io non l’ho presa. Anche questo lo chiariremo nelle sedi opportune”, risponde Boccia.

Sulla cicatrice, Boccia a Staffelli: “Vogliamo fare una prova? Simuliamo con lei…”.

Dietro al tapiro, spicca inoltre la chiave d’oro di Pompei, Boccia era al fianco di Sangiuliano durante la consegna di questa onorificenza. Il tutto accompagnato da un carillon che intona la melodia di ‘Passion Flower‘ di Gil Fields e ‘The Fraternity Brothers‘, riferimento a quando i due si erano ritrovati insieme a Sanremo.

Boccia, a domanda di Staffelli, ha smentito ancora una volta le voci riguardanti una presunta relazione con il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida: “L’abbiamo chiarito abbondantemente, sia io sia il ministro. Non siamo stati insieme”.