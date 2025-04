Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti, è diventato papà

Getting your Trinity Audio player ready...

Tommaso Paradiso, l’ex frontman dei Thegiornalisti e amatissimo cantautore, è diventato papà per la prima volta. La notizia è arrivata questa mattina attraverso un tenero post sui social, in cui la compagna del cantante (Carolina Sansoni) ha condiviso con i fan la sua immensa felicità, scrivendo “Benvenuta in questo pazzo mondo piccola Anna, non vedo l’ora di fare questo viaggio insieme a te.”

I due neo genitori avevano tenuto la gravidanza privata, il che ha lasciato ancora più sorpresi i fan, i quali non si aspettavano la grande notizia.

Nella pioggia di auguri che hanno ricevuto, spiccano i commenti di altre celebrità che si sono dichiarate commosse e emozionate per il collega e la sua compagna.

Tra i tanti notiamo Elodie che commenta una serie di cuori, Emma Marrone che ha commentato “Auguri ragazzi. Sono emozionata per voi. Vi amo” e Diodato, con “Che meraviglia”.