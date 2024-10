Volano gli ascolti di ’Affari tuoi’, mentre ’Striscia’ e Amadeus…

Getting your Trinity Audio player ready...

’Affari tuoi’ continua a registrare grandi ascolti. Nella serata di lunedì 30 settembre, il celebre programma di access prime time condotto da Stefano De Martino su Rai 1 ha raggiunto il traguardo di 5 milioni e 447mila spettatori con un impressionante 26% di share, segnando un aumento di quasi 3 punti percentuali rispetto alla settimana precedente.

A seguire, Bruno Vespa con il suo ’Cinque minuti’ ha ottenuto il 21,6% di share con 4 milioni 400mila spettatori, mentre ’Striscia la notizia’ su Canale 5 ha attirato 2.826.000 telespettatori con uno share del 13,4%.

Su Rai 2, ’Tg2 Post’ ha registrato 662.000 spettatori e uno share del 3,19%, mentre su Rai 3 ’Blob’ ha raccolto 1.184.000 spettatori con il 6,14%. Su La7, ’Otto e mezzo’ ha ottenuto 1.785.000 telespettatori e l’8,47% di share, mentre su TV8 ’100% Italia’ ha raggiunto 496.000 spettatori con uno share del 2,37%. Infine, su Nove, il programma ’Chissà chi è’ ha ottenuto 590.000 telespettatori e uno share del 2,83%.

Prime Time

Per quanto riguarda la fascia prime time, la vittoria in termini di share è andata al ’Grande fratello’ su Canale 5, con il 17,9% di share e 2.153.000 telespettatori. Tuttavia, a livello di telespettatori, è stata la serie ’Brennero’ su Rai 1 a trionfare, conquistando 2.617.000 spettatori pari al 16,1% di share. Al terzo posto si è classificato il film ’Colombiana’ su Italia 1, con 1.373.000 telespettatori e il 7,8% di share. Un momento di particolare rilevanza è stato l’edizione straordinaria del ’Tg1’ dedicata all’offensiva israeliana in Libano, che dalle 21.33 alle 21.42 ha ottenuto 4.489.000 telespettatori con il 22,3% di share

Fuori dal podio, ’La torre di Babele – Il caso Ciano’ su La7 è stato visto da 969.000 spettatori (share del 5,2%), mentre il debutto di Massimo Giletti con ’Lo stato delle cose’ su Rai 3 ha ottenuto 840.000 spettatori e il 5,4% di share. Su Rai 2, ’Lo spaesato’ ha raggiunto 803.000 telespettatori (share del 4,8%), e su Rete 4 ’Quarta Repubblica’ ha conquistato 763.000 spettatori con il 5,6% di share. Chiudono gli ascolti del prime time ’Renato Zero – Autoritratto’ su Nove con 562.000 spettatori (share del 3,17%) e ’L’uomo sul treno – The Commuter’ su TV8 con 342.000 spettatori e un 1,99% di share.