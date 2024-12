X Factor 2024: Mimì trionfa in una finale storica a Napoli

Getting your Trinity Audio player ready...

Mimì ha vinto ‘X Factor 2024’, conquistando il titolo nella finalissima trasmessa in diretta Sky e Tv8 da Piazza Plebiscito a Napoli condotta da Giorgia. L’artista, parte della squadra di Manuel Agnelli, ha battuto i Les Votives, i Patagarri e Lorenzo Salvetti, tutti team Achille Lauro, concludendo una serata senza eliminazioni e ricca di emozioni.



“Grazie raga, ci vediamo sui palchi”, ha dichiarato Mimì Caruso visibilmente emozionata. La giovane vincitrice, 17 anni, ha poi cantato di nuovo il suo inedito ‘Dove si va‘, accolto dal caloroso abbraccio degli altri finalisti. E di tutti i giudici, Con Agnelli e Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia.



La serata, unica nel suo genere, si è svolta su un palco allestito all’aperto in piazza Plebiscito, con oltre 16.000 persone presenti. L’evento, organizzato con il Comune di Napoli, è stato impreziosito da un’imponente scenografia e dai fuochi d’artificio, che hanno reso l’atmosfera magica.



Ospiti della serata, Robbie Williams ha emozionato il pubblico napoletano con un medley dei suoi successi, ha anche presentato ‘Better Man’, il nuovo film di Michael Gracey, mentre Gigi D’Alessio ha celebrato la sua città con un medley, tra cui ‘Napule è’ di Pino Daniele.



Il programma, trasmesso su Sky e TV8, ha visto la conduzione di Giorgia, al debutto come presentatrice, con i giudici Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro.