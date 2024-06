Getting your Trinity Audio player ready...

Italia-Turchia, Spalletti: “Siamo sulla strada giusta”.

Italia-Turchia al Dall’Ara di Bologna martedì 4 giugno alle ore 21 per la Nazionale del ct toscano Luciano Spalletti. Diretta Rai 1

Con la Turchia di Vincenzo Montella penultimo test prima di Euro 2024 in Germania. Poi domenica 9 giugno al Castellani di Empoli amichevole con Bosnia.

Spalletti: “Ho sensazioni buonissime, la squadra sta lavorando in maniera molto seria e attenta. Siamo sulla strada giusta. Un’altra gara che ci permetterà di fare delle valutazioni, l’abbiamo voluta organizzare per dare a tutti i ragazzi lo stesso minutaggio. Giocherà Orsolini, il centravanti sarà Retegui e il portiere Vicario”.

Tra Italia-Turchia e Italia-Bosnia ed Erzegovina l’ufficializzazione dei 26 convocati per Euro 2024. Spalletti rende noti i nomi degli azzurri protagonisti in Germania giovedì 6 giugno.

E alla vigilia della partenza per Bologna, a Coverciano i ‘fantastici 5’ numeri 10 Giancarlo Antognoni, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Gianni Rivera e Francesco Totti. Cinque fuoriclasse azzurri che hanno alzato la Coppa del Mondo: Antognoni nel 1982, Del Piero e Totti nel 2006. O quella dell’Europeo: Rivera nel 1968. O che hanno ottenuto il Pallone d’oro: Rivera nel 1969 e Baggio nel 1993.

Invitati dal ct Spalletti “per assistere a un allenamento e spingere così i ragazzi a elevare la prestazione”. Con Spalletti e gli azzurri il capo delegazione Gigi Buffon

Chi non gioca in Italia-Turchia potrà mettersi in mostra nella partita in famiglia con la Nazionale Under 20 di mercoledì 5 giugno.

Dopo il forfait di Francesco Acerbi, la Nazionale ha perso anche Giorgio Scalvini, rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nella partita dell’Atalanta con la Fiorentina. Anche per lui niente Europeo. Insieme a Gianluca Scamacca, ha raggiunto la Nazionale Federico Gatti.

I CONVOCATI PER IL RADUNO

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).