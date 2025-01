LIVORNO – Nuove pietre d’inciampo a Livorno: il ricordo per le vittime Olocausto

Posate 8 nuove pietre d’inciampo in via Pellettier in ricordo della famiglia Levi-Bardavid, deportata ad Auschwitz nel 1944. L’iniziativa, curata dalla Comunità Sant’Egidio, è stata presentata in piazza Garibaldi dall’assessora alla cultura Angela Rafanelli.