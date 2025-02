Ocean Viking in arrivo a Livorno: a bordo 112 naufraghi

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Ocean Viking in arrivo a Livorno. La nave ong di Sos Mediterranée è attesa nel porto toscano mercoledì 26 febbraio alle sette di mattina.

A bordo ci sono 112 naufraghi, tra cui minori e una donna in stato di gravidanza.

Sos Mediterranée, aggiornamento social di lunedì 24 febbraio: “Nelle ultime 48 ore il nostro equipaggio ha effettuato due soccorsi nella zona di ricerca e soccorso libica. Il primo durante la notte: 25 persone, tra cui 3 donne di cui una incinta e alcun minori.

Il secondo la mattina seguente: abbiamo portato in salvo altre 87 persone, sotto il coordinamento delle autorità italiane.

Alcuni dei naufraghi a bordo soffrono di ipotermia e mal di mare.

Il porto che le autorità ci hanno assegnato per questo sbarco è Livorno. Anche stavolta, oltre 1000 chilometri e tre giorni di navigazione”.

Un ritorno a Livorno per Ocean Viking dopo lo sbarco lo scorso aprile con 55 migranti a bordo.