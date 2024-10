Scontri fra Polizia e tifosi del Livorno alla fine della partita con Siena: scattano due Daspo

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Strascichi dopo gli scontri fra polizia e tifosi del Livorno per la partita del 20 ottobre in serie D.

Un gruppo di circa 40 ultras livornesi ha aggredito le forze dell’ordine in servizio al termine della partita disputatasi allo stadio Artemio Franchi di Siena in occasione dell’incontro di calcio valevole per la serie D Siena-Livorno.

In occasione degli scontri, avvenuti fuori dall’impianto sportivo nei pressi del parcheggio riservato alla tifoseria ospite, sono state lanciate bottiglie di vetro, cartelli della segnaletica stradale e transenne verso i contingenti territoriali e di rinforzo della Polizia di Stato, che hanno provocato lesioni con prognosi di 7 e 10 giorni a 6 poliziotti tra cui un dirigente. Gli agenti si erano posizionati per sbarrare loro la strada ed impedire che venissero a contatto con la tifoseria senese, durante il deflusso a fine partita.

Immediatamente sono state avviate le indagini da parte della Digos della questura senese, soprattutto attraverso la visione delle immagini della Polizia Scientifica.

Nella mattinata diel 22 ottobre, l’attività investigativa dela Digos di Siena ha consentito di effettuare, in collaborazione con la Digos di Livorno e con il commissariato di pubblica sicurezza di Montecatini l’arresto differito di due esponenti della tifoseria livornese.

Ai due sono stati contestati i reati di devastazione per aver presumibilmente preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione di manifestazioni sportive, resistenza aggravata a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento, reati aggravati dall’aver commesso i fatti a causa di manifestazioni sportive, contravvenendo al divieto del travisamento del volto ed in concorso.

Nel corso della perquisizione domiciliare nelle loro abitazioni, sono stati rinvenuti gli indumenti presumibilmente indossati al momento dei fatti. Al termine delle operazioni di rito sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, così come disposto dalle Autorità Giudiziarie interessate.

Il 23 ottobre a seguito delle valutazioni della Divisione polizia anticrimine il questore Angeloni ha emanato i provvedimenti in corso di notifica che prevedono divieto di ritorno nella provincia di Siena per 4 anni e i conseguenti Daspo a carico dei due tifosi.

Sono in corso ulteriori indagini per l’identificazione degli altri tifosi livornesi presunti corresponsabili degli scontri.