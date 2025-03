Caserma Pisacane di Livorno: nella ‘Sala ricordi’ un quadro ‘vestito’ di Bressani

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Caserma Pisacane di Livorno, un quadro ‘vestito’ di Stefano Bressani viene donato lunedì 10 marzo. L’opera entra a far parte della ‘Sala ricordi’ del 185° Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi (RAO) di Livorno.

Un piccolo museo nella caserma Pisacane in cui sono custoditi i cimeli dello ‘Squadrone F’, unità di paracadutisti che dopo l’8 settembre ha combattuto contro i tedeschi fino all’aprile del 1945, di cui quest’anno cade l’80º della liberazione.

Una ‘Sala ricordi’ piccolo museo in cui sono conservate anche le cittadinanze onorarie che il 185° Reggimento ha avuto per i fatti storici che hanno visto Lo Squadrone F protagonista nella campagna d’Italia dal 1943 al ’45. E anche altri oggetti della storia recente del RAO, che è stato configurato il 3 aprile del 2000.

La donazione di Bressani in occasione dell’avvicinarsi del 25° anniversario della riconfigurazione del 185° Reggimento Ricognizione Acquisizione Obiettivi avvenuta il 3 aprile 2000

Stefano Bressani è artista e maestro di una tecnica unica nel panorama dell’arte contemporanea di cui è padre fondatore. Nato a Pavia nel 1973, coltiva la passione per l’arte figurativa e per il mondo dei colori; la sperimentazione fa parte del suo modo di pensare e concepire la vita. Si avvicina al mondo delle stoffe e si colloca nel segmento della scultura con un nuovo modo di interpretare l’arte. Nel 2013 iniziano gli studi su OBELISKUS, prima scultura da esterno realizzata con tessuti tecnici resistenti agli agenti atmosferici, esposta a Venezia e per la Triennale di Milano. Da sempre estimatore di Picasso, trova la sua personale forma di scomposizione dell’immagine e viene invitato ad esporre in una mostra ufficiale di Picasso nel 2015. Con un percorso ricco di importanti mostre in pochi anni, nel 2016 partecipa ad OPEN19 – Esposizione Internazionale di Scultura ed Installazioni a Venezia, evento collaterale al Festival del Cinema – La Biennale di Venezia sede espositiva Hilton Molino Stucky, dove vince il premio speciale OPEN Arte Laguna 2016 con Skultoflower©️, la sua prima opera monumentale da esterno che riporta la sua fantasia depositata Maliumbas©️, testimonial internazionale per il mondo dell’arte, della moda e del design d’autore. Sempre nel 2016 entra ufficialmente nella collezione permanente del Museo del Parco – Centro Internazionale di scultura all’aperto di Portofino con l’opera Skultoflower©️, accanto ai grandi nomi della storia dell’arte moderna e contemporanea. Nello stesso anno Bressani viene insignito della benemerenza cittadina di Pavia, la sua città, per aver portato il nome delle sue origini fuori dai confini cittadini grazie al fatto di essere stato riconosciuto a livello internazionale come il padre fondatore di una nuova tecnica nel mondo dell’arte contemporanea. Nel 2017 espone in Arsenale Venezia in occasione della mostra internazionale Premio Arte Laguna, viene accolto inoltre presso l’Hotel Excelsior di Venezia per l’edizione OPEN20 in contemporanea alla rassegna internazionale del Festival del Cinema di Venezia presentando il proseguimento del suo nuovo progetto KAOTIKA, il racconto dell’artista sulla nuova visione di come vive l’uomo nell’era contemporanea. Venezia Lido si fa complice, nello stesso periodo, di una personale ospitata presso Manni Art Gallery per offrire quella che è stata la produzione più significativa dell’artista in questi ultimi 4 anni con opere passate dal Museo della Piaggio di Pontedera (PI), al Museo nazionale dell’automobile di Torino, esposte inoltre in diverse situazioni istituzionali italiane. Il 2017 segna anche un passaggio importante nella carriera artistica di Bressani con il proseguimento della mostra PICASSO RE LOADED, omaggio dell’artista verso il suo maestro di riferimento con il progetto espositivo che parte dall’Italia per giungere al Museo Picasso di Malaga in Spagna. La mostra, nella sua seconda tappa in Vercelli (riconosciuta città d’arte) ha avuto un grande successo ed ha fatto registrare una grande affluenza ed interesse, accolta presso Arca, sede del distaccamento della collezione Peggy Guggenheim. Bressani, riconosciuto come artista innovativo contemporaneo di livello internazionale, vanta mostre istituzionali, museali e di galleria in Europa e America.