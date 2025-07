Effetto Venezia: l’Emeroteca di Livorno apre le sue porte per tre serate speciali

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – In occasione della 40esima edizione di Effetto Venezia, l’Emeroteca comunale di Livorno (via del Toro, 8) offrirà al pubblico un’apertura serale straordinaria. Nelle giornate di giovedì 31 luglio, venerdì 1 agosto e sabato 2 agosto, dalle 21 alle 23,30, sarà possibile visitare questo prezioso archivio di periodici storici e moderni.

Durante queste serate, sarà possibile ammirare una mostra tematica dal titolo La donna nelle collezioni dell’Emeroteca: le riviste femminili dal Dopoguerra agli anni Duemila. Questo percorso propone una riflessione sull’evoluzione della figura femminile e del suo ruolo nella società italiana, attraverso le pagine delle pubblicazioni più diffuse negli ultimi settant’anni.

La mostra presenta una selezione di riviste femminili che hanno segnato diverse generazioni, da classici come Grazia e Mani di fata fino a testate meno conosciute come Arianna e la più recente Io donna. Particolare attenzione è riservata alle pubblicazioni femministe, tra cui spicca DWF donnawomenfemme, punto di riferimento culturale fondamentale in Italia e all’estero.

Questo percorso permette di osservare come i temi legati alla donna, i suoi diritti, aspirazioni e immagine siano cambiati, riflettendo le trasformazioni sociali, economiche e culturali del Paese.

Oltre all’esposizione, l’Emeroteca proporrà visite guidate gratuite delle sue collezioni, in collaborazione con la Coop. Itinera. I tour si terranno alle 21,30 e alle 22,30. Per partecipare, è consigliata la prenotazione telefonando al 0586.824651 o scrivendo a emerotecadistribuzione@comune.livorno.it.

L’Emeroteca comunale, parte integrante della Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi, custodisce un patrimonio di circa 4mila periodici cessati, che rappresentano una miniera documentaria di valore inestimabile. Tra le collezioni spiccano riviste letterarie rare, soprattutto del XIX secolo, con un’ampia presenza di periodici politici risorgimentali. Importante è anche la raccolta di testate straniere, soprattutto inglesi e francesi, e delle principali riviste letterarie della prima metà del Novecento.

La documentazione si estende ai periodici contemporanei, con circa 400 testate correnti che coprono un ampio spettro disciplinare. Le riviste cartacee sono affiancate da quelle digitali, accessibili gratuitamente grazie a MediaLibraryOnLine (Mlol) tramite le biblioteche comunali di Livorno.

La struttura mette a disposizione 80 posti per lettura e studio, ampi espositori per quotidiani e riviste, 3 postazioni Internet per il pubblico e un magazzino con oltre 3 chilometri di scaffalature. Un vero e proprio polo culturale e di ricerca, fondamentale per Livorno.