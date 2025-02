Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Equilibriste a Livorno: a Palazzo Granducale il libro di Silvia Volpi.

Il delicato equilibrio della vita delle donne, tra lavoro, famiglia e il desiderio di prendersi cura di sé, è il tema dell’iniziativa in programma giovedì 6 marzo, alle ore 17, nella sala Ciampi di Palazzo Granducale, sede della Provincia di Livorno.

L’occasione è l’uscita del nuovo libro di Silvia Volpi, dal titolo ‘Equilibriste’, in cui la protagonista della storia è un po’ l’emblema delle molte donne che vivono ogni giorno la sfida di tenere insieme pezzi di vita spesso poco comunicanti tra loro.

Con l’autrice ne parleranno la presidente della Provincia, Sandra Scarpellini e la consigliera provinciale di parità Maria Grazia Dainelli. Presentazione curata dalla giornalista Silvia Motroni

Equilibriste, edito da AltreVoci Edizioni, regala un racconto di quotidiane avventure, dai toni frizzanti, con una voce fuori campo che è aiuto e sostegno. Un libro che parla a chi si muove tra vita e professione, donne e famiglie di oggi, per stimolare una riflessione su come i termini che usiamo possano essere non solo indice ma anche forieri di pregiudizi ancora radicati nella nostra società.

Silvia Volpi è una giornalista e vive a Pisa. Autrice di due romanzi gialli, ‘Alzati e corri, direttora’ (Mondadori) e ‘Il silenzio dell’erba’ (Kobo Originals), tiene corsi di comunicazione e scrittura e svolge ricerche in tema di maternità e lavoro. È sposata e ha tre figli. Il suo motto è #conleparole.