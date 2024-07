Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – LeggerMente 2024 a Livorno: sul palco Pulixi e Battista

Al Chioschino di Villa Fabbricotti a Livorno Piergiorgio Pulixi presenta il suo ultimo libro ‘Per un’ora d’amore’, Rizzoli, giovedì 18 luglio alle ore 19.

Pierluigi Battisti racconta il suo ‘I miei eroi. Un amore testardo e duraturo. Hannah Arendt, Albert Camus, George Orwell’, La nave di teseo, venerdì 19 luglio alle ore 19.

Proseguono gli appuntamenti della rassegna letteraria LeggerMente

Piergiorgio Pulixi (Cagliari, 1982) fa parte del collettivo di scrittura Sabot creato da Massimo Carlotto, di cui è allievo. Insieme ai Sabot ha pubblicato Perdas de fogu (Edizioni E/O 2008) e, singolarmente, Un amore sporco inserito nel trittico noir Donne a perdere (Edizioni E/O 2010). È autore per Edizioni E/O della saga poliziesca di Biagio Mazzeo iniziata con Una brutta storia (2012) finalista al Premio Camaiore 2013, proseguita con La notte delle pantere (2014) vincitore del Premio Glauco Felici 2015, e Per sempre (2015). Nel 2014 per Rizzoli ha pubblicato Padre Nostro e L’appuntamento (Edizioni E/O). Nel 2015 esce Il Canto degli innocenti (Edizioni E/O) vincitore del Premio Franco Fedeli 2015, primo libro della serie thriller I canti del male. Altre pubblicazioni sono Lo stupore della notte (Rizzoli, 2018), L’isola delle anime (Rizzoli, 2019), Per mia colpa (Mondadori, 2021) e Stella di mare (Rizzoli, 2023). I suoi romanzi sono in pubblicazione negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito.

Introduce Martina Caluri.

Pierluigi Battista, classe 1955, è inviato e editorialista del Corriere della Sera, di cui è stato vicedirettore dal 2004 al 2009. Ha lavorato come inviato alla Stampa e come condirettore a Panorama. Dal 2021 firma per Huffington Post Italia la rubrica quotidiana Uscita di sicurezza. Per La7 ha condotto il programma Altra Storia (2003-2007). Tra le sue pubblicazioni: La fine dell’innocenza. Utopia, totalitarismo e comunismo (2000), Cancellare le tracce. Il caso Grass e il silenzio degli intellettuali italiani dopo il fascismo (2007), La fine del giorno. Un diario (2013), I libri sono pericolosi, perciò li bruciano (2014), Mio padre era fascista (2016) e A proposito di Marta (2017). Presso La nave di Teseo ha pubblicato Il senso di colpa del dottor Živago (2018), Libri al rogo. La cultura e la guerra all’intolleranza (2019) e La casa di Roma (2021).

Introduce: Simone Lenzi, assessore alla Cultura del Comune di Livorno.