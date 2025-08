Livorno, la leggendaria Amii Stewart ospite a Effetto Venezia

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Effetto Venezia 2025 entra nel vivo con una serata che promette emozioni forti. Sul palco centrale di Piazza del Luogo Pio, questa sera (1 agosto) salirà la leggendaria Amii Stewart, protagonista di uno show pensato per lasciare il segno. Alle 22,30 prenderà vita A New Line on the Horizon, un concerto che mescola i suoi iconici successi – da Knock on Wood a Friends – con reinterpretazioni raffinate in chiave soul, R&B e jazz. Una performance elegante e potente, che racconta la capacità di un’artista senza tempo di reinventarsi con grazia.

La serata si inserisce in un cartellone densissimo di eventi gratuiti sparsi in ben ventuno location del quartiere Venezia, con un unico filo conduttore: Creativa – Quello che le donne ci dicono, tema che celebra la voce, la sensibilità e la forza femminile in tutte le sue espressioni.

Un inizio travolgente: oltre 30mila persone all’apertura

Dopo l’apertura spettacolare di mercoledì – con fuochi d’artificio e il concerto di Patty Pravo – l’edizione 2025 ha già fatto segnare numeri da record. Già nel pomeriggio, la città si è riempita di visitatori, accorsi per assistere all’esibizione del ballerino Raffaele Paganini e per respirare l’atmosfera speciale che solo questo festival sa creare.

Il sindaco, Luca Salvetti, durante l’inaugurazione ha dichiarato: “Con il doppio del pubblico già presente rispetto a quest’ora dello scorso anno – quando Effetto Venezia ha totalizzato più di centoventimila visitatori – si preannuncia un’edizione 2025 destinata a fare la storia“.

Danza, scienza, teatro e gospel: il cuore pulsante della serata

Quella di oggi (1 agosto) sarà una maratona culturale che unisce generi e pubblici diversi. Si comincia alle 20,30 con una lezione di danza aperta tenuta da Raffaele Paganini. Poi, alle 21,30, la scienza incontra il teatro: il divulgatore Marco Martinelli, popolare sui social e in tv dialogherà con le ricercatrici dell’Università di Pisa sul progetto STARDust, che fonde ricerca, arte e narrazione per raccontare la scienza attraverso lo sguardo femminile.

A Fortezza Nuova, alle 22,15, il Joyful Gospel Ensemble porterà in scena un concerto carico di energia e spiritualità. Contemporaneamente, a Fortezza Vecchia, la compagnia Mayor Von Frinzius affronterà il tema del contatto umano con Sfiorarsi – toccarsi è complicato, spettacolo tra ironia e poesia.

Tanti luoghi, tante voci: l’identità di un festival aperto

Il fascino di Effetto Venezia sta anche nella sua diffusione capillare nel quartiere, dove ogni angolo diventa un piccolo palcoscenico. In Piazza dei Domenicani, Progetto Sumatra suonerà in stile Big Band. Sulle Barchette andrà in scena La forza delle donne, mentre in Piazzetta dei Pescatori un tributo a Caterina Valente firmato Massimo Faraò e Claudia Zannoni renderà omaggio a una delle grandi voci italiane.

Al Teatro Vertigo, Stefania Guarracino darà voce a Kelilah, storia intensa di sopravvivenza all’infibulazione. In Piazza dei Legnami, Artedanza presenterà Rosso Mimosa, un racconto coreografico sul femminile attraverso le età.

Alle 21:00, a Palazzo Huigens, Giulia Silvestri parlerà del suo libro Te lo racconto io, diario intimo di genitorialità ai tempi della pandemia. Subito dopo, il docufilm di Marco Bruciati celebrerà i 40 anni del festival con Un sogno di acqua e di fuoco.

Arte che lascia il segno: body painting e mostre diffuse

Alle 21, in piazza del Luogo Pio, l’artista Francesca Chialà darà vita a un’azione di body art sulle Tele della Pace, opere nate all’Arsenale di Venezia contro la violenza sulle donne. Le tele resteranno poi in mostra al Museo della Città fino a settembre.

Il quartiere ospita anche un fitto circuito di mostre: dai lavori pittorici di Caterina Biondi alla collettiva fotografica Donne che fotografano le donne, passando per Colors4Palestine di Daniele Caluri e la retrospettiva sulla figura femminile nell’editoria dell’Emeroteca civica. Ogni esposizione racconta il mondo dal punto di vista delle donne, in uno dei momenti più forti dell’intero programma.

Tra ponti, piazze e fossi: Livorno diventa spettacolo

Non mancano musica e spettacoli anche in via Strozzi, dove si esibiranno Stefano Dentone & Sundance Family Band, e sui ponti storici come Santa Caterina e Ponte di Marmo, dove si alterneranno compagnie locali, spettacoli drag e danze contemporanee.

Sui Fossi Medicei, torna Effetto Sup, la sfilata sulle tavole da paddle che fonde sport, spettacolo e spirito marinaro.

Il festival si apre anche al sociale: attivo il Taxi Social, servizio gratuito per persone con disabilità, e un ricco programma curato dalle associazioni cittadine.