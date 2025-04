Stasera ‘Tutto quello che ho’, la serie tv ambientata a Livorno

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Stasera (9 aprile) su Canale 5, prende il via la nuova serie tv Tutto quello che ho, che si svolge in una suggestiva ambientazione livornese.

La serie racconta una disperata ricerca attraversata dal mistero, tutto dal punto di vista di una madre, Lavinia, interpretata da Vanessa Incontrada, e di suo marito Matteo, interpretato da Marco Bonini, un poliziotto che deve affrontare l’incubo di una tragedia che colpisce la sua famiglia. In un intreccio di emozioni, la fiction porta sullo la lotta per ritrovare un figlio che sembra svanire nel nulla.

La trama si sviluppa attorno a una coppia apparentemente perfetta. Matteo, un uomo dedito alla sua professione, e Lavinia, una madre che ha costruito la sua vita sulla serenità familiare, sembrano avere tutto ciò che serve per una vita felice.

Matteo e Lavinia hanno due figli: Camilla, una diciottenne che si destreggia tra social e ricette, e Roberto, il timido quattordicenne appassionato di canottaggio. Tutto scorre sereno fino alla sera della tragedia.

Un venerdì sera, Camilla esce di casa e scompare nel nulla. La sua sparizione non è solo un colpo devastante per la famiglia, ma un mistero che mette in moto una serie di indagini. Matteo, con l’abilità di un poliziotto esperto, si lancia in una ricerca senza sosta, cercando di fare chiarezza sulle tracce lasciate dalla figlia, mentre Lavinia intraprende un cammino diverso. Esaminando le fotografie, le note vocali e le ricette che Camilla aveva condiviso con il mondo, Lavinia si confronta con una realtà che fatica a comprendere. Inizia a mettere in discussione la vita che pensava di conoscere, sentendo che qualcosa di più oscuro potrebbe esserci dietro la scomparsa.

La sua ricerca, che si trasforma in una sfida personale contro la polizia, lo studio legale e il marito stesso, la porterà a un mondo sconosciuto di amore, speranza e, forse, anche di risposte.

Oltre alla potente interpretazione di Vanessa Incontrada, la serie offre un cast variegato che include attori come Alessia Giuliani, Alex Lorenzin e Margherita Attorre.

La scelta di ambientare Tutto quello che ho a Livorno non è casuale. La città, con il suo carattere marinaro e la sua forte identità, diventa il palcoscenico ideale per una vicenda che parla di legami familiari, misteri irrisolti e sfide interiori. Livorno, con il suo porto e i suoi scorci suggestivi, rappresenta un microcosmo che amplifica le tensioni narrative, con la sua luce e le sue ombre che rispecchiano perfettamente la lotta di Lavinia per risolvere il mistero della scomparsa di Camilla.

Tutto quello che ho si annuncia come una serie intensa, capace di tenere lo spettatore con il fiato sospeso, spingendo a riflettere sui confini tra amore, fiducia e il desiderio di proteggere chi amiamo.

Un thriller che, attraverso l’abilità della protagonista e la forza della narrazione, invita a interrogarsi su cosa significhi veramente conoscere qualcuno, anche quando sembra che tutto ciò che conoscevamo non sia altro che una facciata.