Torna il premio Piero Ciampi: il tema del 2025 è ‘Oltre le macerie’

LIVORNO – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla ventisettesima edizione del Premio Ciampi Città di Livorno, la rassegna dedicata al poeta e musicista scomparso nel 1980. Con la pubblicazione del bando sul sito ufficiale e sui canali social, prende il via l’edizione 2025, che culminerà il 13 dicembre al Teatro Goldoni di Livorno.

Il concorso è aperto a singoli artisti e gruppi musicali, senza limiti di età, che dovranno presentare entro il 28 settembre due brani di propria interpretazione e, facoltativamente, una rilettura di un pezzo di Piero Ciampi, che sarà valutata separatamente. La giuria, presieduta dal giornalista Antonio Vivaldi, selezionerà i vincitori che si esibiranno durante la serata conclusiva.

Dopo le edizioni del 2023 e 2024 intitolate rispettivamente Lunga vita agli outsiders e Siamo in cattive acque, il tema scelto per quest’anno è Oltre le macerie, un invito a trovare, nella musica e nelle idee coraggiose, la forza per ricostruire e dare spazio a energie creative non allineate, nel nome di un artista come Ciampi che rifiutò ogni conformismo.

Il Premio Ciampi non è soltanto musica: negli anni la manifestazione ha ampliato il proprio raggio d’azione includendo sezioni dedicate ad altre forme espressive care a Ciampi. Anche quest’anno troveranno spazio il Premio L’Altrarte per le arti visive, il Premio Valigie Rosse per la poesia e il Premio Ciampi ai fumetti.

Una novità importante è la collaborazione con Arci Aps, rete di circoli musicali attenti alla ricerca e all’innovazione, che assegnerà un Premio Speciale durante la serata finale del 13 dicembre. Questo nuovo legame si aggiunge alla missione storica del Premio Ciampi, che da trent’anni rende Livorno un punto di riferimento per la scena artistica e musicale nazionale.

Il premio è organizzato dall’Associazione Premio Ciampi e Arci, con il sostegno di Comune di Livorno, Regione Toscana, Fondazione Livorno e Fondazione Teatro Goldoni.

Il bando completo è disponibile su www.premiociampi.it.

Per informazioni 0586.426888, mail info@premiociampi.it | concorso@premiociampi.it.