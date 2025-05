Biennale del mare 2025, sindaco Salvetti: “Oltre 200 eventi per fare di Livorno la città più blu del Mediterraneo”

Getting your Trinity Audio player ready...

Blu Livorno. Biennale del mare e dell’acqua

è l’evento promosso dal Comune di Livorno, affiancato da stakeholder pubblici e privati di livello nazionale ed internazionale, “che mette al centro la vocazione marittima della città e di chi vive il mare in tutte le sue declinazioni. Obiettivo, affrontare temi e prospettive di attualità capaci di influire sulla vita di intere comunità costiere”.

Il sottotitolo della prima edizione al via mercoledì 14 maggio, ‘La sottile linea blu’, spiega il Comune di Livorno guidato dal sindaco Salvetti, “focalizza l’attenzione su quel confine indefinito lungo il quale la terra tocca il mare: al tempo stesso soglia d’accesso e frontiera, luogo di continuo cambiamento, affascinante ma fragile punto di contatto tra due mondi, è questo lo spazio ideale e fisico dove esplodono le contraddizioni della società contemporanea. È guardando ad essa che la Biennale del mare e dell’acqua aspira ad affrontare in modo efficace le criticità comuni a tante aree costiere, aiutando a rendere più sostenibile il rapporto fra uomo, mare e acqua”.

Al centro di Blu Livorno ci sono l’ambiente e la sostenibilità ambientale, ma trovano spazi fisici e di riflessione anche l’economia, l’innovazione e le tecnologie del mare. A seconda dei contesti, il taglio delle iniziative è di volta in volta scientifico, tecnico o promozionale. “Ma Blu Livorno è da subito pronta ad accogliere anche il grande pubblico attraverso un’importante attività culturale, divulgativa e di intrattenimento sul tema. Questa si espliciterà attraverso mostre, iniziative di spettacolo, proposte food, attività sportive e di valorizzazione del territorio in chiave turistica, con tour dedicati alla scoperta del patrimonio storico-architettonico legato al mare e all’acqua e degli asset tecnici presenti nell’area.

Iniziativa di alto valore strategico per lo sviluppo sostenibile della costa, stimolo alle politiche di integrazione per la sicurezza del mare alla luce dei cambiamenti climatici e socioculturali in atto, la Biennale si propone come occasione per attivare la discussione fra le amministrazioni che vivono lungo la costa. Obiettivo, individuare best practice, soluzioni comuni, applicazioni da condividere, conoscenze da riportare localmente, tutte illustrate al grande pubblico in una conclusiva restituzione dei lavori. Una pratica con cui si punta a creare o rafforzare canali di comunicazione per migliorare le politiche del mare e delle coste, coinvolgendo la Regione Toscana e l’ANCI nel confronto con altre Regioni e Paesi del Mediterraneo ed entrando in dialogo con il Governo e l’Unione Europea”.