Biennale del mare al via, sindaco Salvetti: “Livorno bellissima capitale blu”

LIVORNO – Livorno sotto i riflettori internazionali con la prima edizione di Blu Livorno – Biennale del mare e dell’acqua inaugurata mercoledì 14 maggio in Terrazza Mascagni.

Quattro giorni con oltre 200 eventi con al centro blue economy, ambiente, sostenibilità, innovazione, cultura che vedono protagonista la città

Con “Livorno bellissima capitale blu”, come la definisce il sindaco Luca Salvetti.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “’La sottile linea blu’ che unisce terra e mare è anche il simbolo di un nuovo dialogo tra istituzioni, comunità e territori costieri. La Toscana è protagonista nel costruire un futuro più consapevole, dove l’acqua non è solo risorsa ma anche identità, memoria e speranza.

Al centro dell’iniziativa, ideata e organizzata dal Comune di Livorno, l’ambiente, la sostenibilità e l’economia declinati sul tema del mare e dell’acqua. Quattro giorni di convegni scientifici, iniziative culturali, turistiche sportive per affrontare in modo efficace le criticità comuni a tante aree costiere, aiutando a rendere più sostenibile il rapporto fra uomo, mare e acqua”.

Tullio Ferrante, sottosegretario ministero Infrastrutture e Trasporti: “Oggi sono intervenuto alla cerimonia di apertura della Biennale del mare e dell’acqua di Livorno.

Il mare e l’acqua rappresentano molto più che semplici elementi naturali: sono parte della nostra identità, della nostra economia e della nostra storia ma, soprattutto, sono il nostro futuro.

Puntare sulle risorse marine significa investire sulle straordinarie opportunità di crescita che esse offrono al Paese.

Questo evento consolida ruolo e potenzialità della città, riconoscendo l’autorevolezza di una realtà che vive di mare a tuttotondo.

Non più tardi della scorsa settimana, in occasione della mia presenza a Livorno, ho potuto apprezzare la vitalità del tessuto produttivo che guarda al mare e alla portualità con rinnovato slancio e motivate ambizioni.

Livorno può coltivare la propria vocazione marittima anche grazie agli importanti progetti infrastrutturali che la riguardano, penso su tutti alla realizzazione della Darsena Europa.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è profondamente impegnato per lo sviluppo sostenibile della portualità, per incentivare una logistica integrata e potenziare i collegamenti marittimi nel segno dell’innovazione.

Ma nessun percorso può essere compiuto senza una visione collettiva e prospettica: servono soluzioni condivise, confronto e sinergie per attuare politiche sempre più efficaci mirate a valorizzare il mare e le sue risorse”.

Sindaco Salvetti: “In questi anni abbiamo inteso lavorare su due aspetti: identità della città e visione del futuro. Identità e visione per Livorno naturalmente non possono prescindere dal mare e dall’acqua da qui parte l’idea della Commissione Europea e dal ministero del Mare e del ministero dell’Ambiente, mentre a livello regionale c’è stata piena adesione da parte del presidente Giani. Anche a livello locale abbiamo trovato porte aperte da parte di tutti i soggetti coinvolti. Tutti hanno voluto offrire il proprio contributo”. : “In questi anni abbiamo inteso lavorare su due aspetti: identità della città e visione del futuro. Identità e visione per Livorno naturalmente non possono prescindere dal mare e dall’acqua da qui parte l’idea della Biennale del mare. Abbiamo voluto creare qualcosa di livello che riguardasse due degli aspetti fondamentali che sono nel dna della città di Livorno: il rapporto con il mare e l’importanza dell’acqua. Un evento sostenuto dalla, mentre a livello regionale c’è stata piena adesione da parte del presidente Giani. Anche a livello locale abbiamo trovato porte aperte da parte di tutti i soggetti coinvolti. Tutti hanno voluto offrire il proprio contributo”.

Per Giani “Il sindaco Salvetti avrà il merito storico di aver trasformato Livorno in un centro culturale di livello nazionale e internazionale: con il recupero della Fortezza Nuova e della Fortezza Vecchia, con gli eventi estivi nel quartiere Venezia, con il nuovo museo mediceo che abbiamo inaugurato pochi mesi fa, e con tante iniziative culturali che delineano una Livorno viva, città di cultura, turismo ed eventi. La Biennale del Mare ci permetterà di consolidare, nel corso dei prossimi quattro anni, il profilo di Livorno come capitale della costa toscana e, al tempo stesso, proiezione di una Toscana che guarda al mondo grazie al suo porto e al suo mare”.

Chiara Tenerini, deputata Forza Italia: “Con l’apertura della prima Biennale del mare e dell’acqua, Livorno si conferma protagonista di una nuova stagione che mette il mare al centro dello sviluppo sostenibile, dell’innovazione e della cultura. È una sfida attuale e urgente, che parla di ambiente, impresa, turismo, lavoro e visione per il futuro. Il sottosegretario Ferrante ha portato oggi la voce del Governo Meloni su un tema che ci sta molto a cuore: la strategia del mare come leva per la crescita del Paese. Il suo intervento è stato concreto e visionario, e rafforza il nostro impegno per una politica nazionale che investa davvero sull’economia blu. Per noi di Forza Italia l’economia del mare è un tema cruciale anche per le politiche regionali. Sarà uno dei pilastri del nostro programma per l’imminente tornata elettorale in Toscana: vogliamo dare a Livorno e a tutta la costa un ruolo da protagonista nella transizione blu e nella competitività mediterranea. Dobbiamo cogliere questa occasione per trasformare Livorno in un laboratorio permanente di innovazione legata al mare. Le idee e le energie ci sono: adesso è il momento di navigare tutti nella stessa direzione.”

La prima edizione della Biennale del mare e dell’acqua ha potuto contare anche sul contributo delle due co-ideatrici Barbara La Comba e Anna De Biasi e sul sostegno di importanti stakeholder pubblici e privati che hanno creduto nella sua realizzazione.

Una manifestazione preceduta dal ritorno allo Scoglio della Regina della statua in bronzo restaurata ‘Ballerina’, opera dell’artista Sandro Chia, maestro della transavanguardia italiana. Con una cerimonia col sindaco Salvetti

La scultura è tornata nella sua caratteristica collocazione originaria, dopo un percorso di restauro resosi necessario a causa dei danni subiti per il maltempo nell’autunno 2023.

Il restauro è stato condotto dallo staff dell’artista Sandro Chia in collaborazione con la fonderia artistica Il Cesello di Franco Cipriani sotto la supervisione di Francesco Patriarca, responsabile Archivio Sandro Chia.

Sono moltissimi gli eventi scientifici, culturali, spettacolari, ludici. Il lungomare, dai cantieri Benetti all’Accademia Navale, accoglie molte iniziative. La tensostruttura alla Terrazza Mascagni ospita Antani, il Festival dell’ umorismo diretto da Luca Bottura e gli hangar creativi stand degli stakeholder e un palco per gli spettacoli.

Alla cerimonia d’apertura con il sindaco di Livorno e presidente Autorità Idrica Toscana Luca Salvetti, il commissario europeo per il Mediterraneo Dubravka Šuica, il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi, il presidente Regione Toscana Eugenio Giani, il comandante dell’Accademia Navale di Livorno Lorenzano Di Renzo, il sottosegretario di Stato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante, il consigliere regionale Francesco Gazzetti.

Ad accompagnare l’inaugurazione l’intervento musicale della cantautrice musicista Grazia Di Michele, direttrice artistica di Effetto Venezia.

I temi della Biennale del mare e dell’acqua introdotti dall’assessora regionale all’ambiente Monia Monni, dal direttore Anci Toscana Simone Gheri, dal commissario uscente autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale Luciano Guerrieri e dal direttore marittimo della Toscana e comandante del porto di Livorno Giovanni Canu.