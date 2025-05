Darsena Europa, via ai lavori: “Livorno nel novero dei grandi porti internazionali”

Prefetto Dionisi: “E’ per me motivo di grande soddisfazione essere qui oggi, in rappresentanza dello Stato, per un momento che segna l’avvio concreto di un progetto che ha un valore strategico, non solo per Livorno e per la Toscana, ma per l’intero sistema portuale nazionale e per la competitività logistica del nostro Paese.

La posa della prima pietra non è mai un atto puramente simbolico. È il segnale visibile di una visione che si traduce in azione. È la manifestazione concreta della volontà di costruire, di guardare avanti, di generare sviluppo. Ma ogni costruzione, per essere solida, ha bisogno di fondamenta robuste. E queste fondamenta non possono essere fatte solo di cemento, acciaio e tecnologia. Devono poggiare su valori condivisi: legalità, trasparenza, sostenibilità e responsabilità.

Il nostro tempo ci impone una riflessione profonda: non esiste vero sviluppo se non è equo e sostenibile. Non basta creare nuove infrastrutture, nuovi collegamenti o nuove opportunità economiche. Occorre fare in modo che questi investimenti producano benefici diffusi, accessibili a tutti, senza lasciare indietro nessuno. Bisogna costruire ricchezza, sì, ma anche coesione sociale, rispetto per l’ambiente, tutela del lavoro.

In questo senso, il progetto della Darsena Europa rappresenta una sfida e, al tempo stesso, un banco di prova. Una sfida che richiede a tutti noi – istituzioni, enti locali, soggetti attuatori, imprese – un’azione coordinata, trasparente e responsabile”.

Poi Dionisi: “La complessità dell’opera e la sua rilevanza economica impongono un principio guida: governare con rigore, tempestività e lungimiranza tutte le procedure di concessione e affidamento. È fondamentale che ogni passaggio – dalla selezione degli operatori fino alla gestione delle infrastrutture – avvenga nel pieno rispetto delle regole, ma anche con una visione strategica: favorire la concorrenza sana, premiare la competenza, garantire la correttezza dei comportamenti.

Non si tratta solo di rispettare gli adempimenti normativi. Si tratta di fare in modo che ogni scelta risponda a un interesse superiore: quello della collettività. E in questo quadro, sarà cruciale procedere presto e bene. Il fattore tempo è determinante: ogni giorno guadagnato nell’esecuzione di quest’opera è un giorno in più verso la piena operatività, la redditività, la creazione di valore economico e occupazionale. Ritardi, inefficienze, opacità sarebbero un costo troppo alto, non solo finanziario, ma anche sociale e istituzionale.

La responsabilità che ricade su ciascun attore coinvolto è grande. Ma anche il potenziale di trasformazione è immenso. Il mio compito, come Prefetto, sarà quello di vigilare, coordinare e supportare, affinché il quadro della legalità sia sempre ben definito, affinché il rispetto delle regole non rallenti i processi ma li legittimi e li rafforzi.

Il porto di Livorno ha una storia gloriosa e una vocazione naturale all’apertura, al dialogo con il mondo, al progresso. Oggi stiamo scrivendo un nuovo capitolo di questa storia. Un capitolo che richiede coraggio, impegno e visione. E sono certo che, con la collaborazione di tutti, sapremo trasformare questa grande opera in un modello nazionale di efficienza, trasparenza e innovazione.

Concludo con un augurio sincero: che la Darsena Europa non sia soltanto un’opera pubblica, ma un simbolo del fare bene insieme, dell’Italia che guarda al futuro senza rinunciare ai propri valori fondamentali”.