Portoferraio e Autolinee Toscane rilanciano l’Elba Pass

PORTOFERRAIO (LI) – L’estate 2025 segna un passo avanti verso una mobilità più sostenibile sull’Isola d’Elba, grazie al potenziamento del trasporto pubblico e al ritorno dell’Elba Pass, frutto della sinergia tra il Comune di Portoferraio e at – autolinee toscane. L’obiettivo è chiaro: incentivare spostamenti ecologici, offrire maggiore efficienza nei collegamenti e valorizzare il patrimonio naturale e culturale dell’isola, a beneficio sia dei residenti che dei visitatori.

ha dichiarato Tommaso Rosa, direttore marketing e comunicazione di at: “il nostro impegno come at-Autolinee Toscane è valorizzare le eccezionali bellezze dell’Isola d’Elba, promuovendo un turismo e una fruizione che siano rispettosi del suo fragile ambiente. Per raggiungere questo, è essenziale che più persone possibile, sia visitatori che residenti, scoprano la comodità e l’efficienza dei nostri servizi bus: con l’Elba Pass, si arriva rapidamente ed economicamente nei luoghi più affascinanti dell’isola. Ma c’è di più: è cruciale sensibilizzare tutti sul fatto che viaggiare in autobus ha un impatto ambientale drasticamente ridotto rispetto all’uso dell’auto personale.

Un esempio lampante? Da Portoferraio centro a Calata Matteotti, il nostro bus (Linea 5) impiega meno di 5 minuti emettendo soli 83 grammi di CO2. Con l’auto, impiegheresti un tempo simile (più il parcheggio da trovare!) ma libereresti 263 grammi di CO2, quasi il triplo”.

Per migliorare ulteriormente il servizio, sono stati introdotti alcuni aggiustamenti alle linee e agli orari.

Il cuore dell’offerta resta comunque l’Elba Pass, riproposto per il terzo anno consecutivo e già utilizzato nel 2024 da quasi 3.500 persone. Questo speciale titolo di viaggio, disponibile sia in versione cartacea che tramite l’app at bus, consente spostamenti illimitati su tutto il territorio isolano. Le tariffe convenienti sono: 11,10 euro per un giorno, 16,60 per tre e 27,60 per sei. Ma l’Elba Pass è molto più di un semplice abbonamento. È anche una chiave d’accesso privilegiata a numerosi luoghi della cultura e della natura, grazie alle convenzioni con musei, siti archeologici e attrazioni.

I possessori del pass potranno usufruire di agevolazioni e ingressi ridotti in strutture di grande valore storico e culturale, come il Museo della Linguella, la Villa Romana delle Grotte, il Forte Falcone e il Teatro dei Vigilanti a Portoferraio. Sono inclusi anche i poli culturali del Comune di Rio e i musei mineralogici della zona. La proposta si arricchisce con sconti per escursioni in mare, per la cabinovia di Monte Capanne e per visite guidate nei centri del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Tutto ciò è reso possibile grazie alla collaborazione con Info Park.

L’assessore alla mobilità del Comune di Portoferraio, Roberto Manzi ha dichiarato: “siamo lieti di annunciare che le agevolazioni per i detentori dell’Elba Pass ai siti culturali sono confermate. Cultura e turismo richiedono strategie oculate per crescere e fiorire. Il sodalizio con Autolinee Toscane è cruciale, poiché ci consente di promuovere la cultura e la bellezza dei nostri territori. Non esitate, quindi, a scoprire le meraviglie dell’Elba”.

Per chi preferisce soluzioni più flessibili, restano disponibili i biglietti singoli acquistabili via SMS al numero 4880105, attivo esclusivamente sull’isola. Il costo varia in base alla distanza percorsa, con una piccola maggiorazione per il servizio SMS. A completare l’offerta, il servizio Prontobus a chiamata, attivo nei giorni feriali dalle 7:00 alle 13:00, collega le principali zone di Portoferraio. Raggiunge località residenziali, ospedali, cimiteri e sedi istituzionali, con orari personalizzabili. È inoltre prevista la possibilità di prenotazione anticipata per tutta la durata del soggiorno. Grazie a questa rete rinnovata, l’Elba si propone come un modello virtuoso di turismo integrato e intelligente. Ogni spostamento diventa così un’occasione per scoprire un’isola più verde, più accessibile e sempre più affascinante.