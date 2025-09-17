25.2 C
Firenze
giovedì 18 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Livorno esempio di eccellenza verde all’Eco Festival di Roma

La città toscana premiata come modello di città verde, con iniziative ambientali e mobilità sostenibile esposte al Festival della Capitale

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
Livorno Eco Festival
Foto di: sito web / Comune di Livorno
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Il sindaco Luca Salvetti ha partecipato questa mattina all’Eco Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti a Roma, dove la città è stata riconosciuta come esempio virtuoso.

“La città di Livorno è stata chiamata a rappresentare una realtà che, in pochi anni, ha portato avanti progetti concreti per la transizione ecologica – ha spiegato il sindaco Salvetti. – Quando ce lo diciamo tra di noi, qualcuno può dubitare. Ma se lo riconoscono gli altri, come sta accadendo sempre più spesso, non ci sono più dubbi”.

Durante l’evento, Salvetti ha partecipato a un talk show insieme ai sindaci di Treviso, Lucca e Matera, condotto da Nicola Porro. L’incontro ha messo in luce buone pratiche nei settori ambientale, urbanistico, turistico ed ecologico, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile.

“La partecipazione a questa rassegna è stata una grande soddisfazione, ma anche un’occasione preziosa per raccogliere spunti e progettualità da esperti nazionali e internazionali, utili per integrare le nostre strategie locali”, ha aggiunto Salvetti.

Livorno consolida così il suo ruolo di città attenta all’innovazione ecologica, pronta a essere modello per altre realtà italiane.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.2 ° C
26.8 °
24.8 °
56 %
1.5kmh
0 %
Gio
30 °
Ven
33 °
Sab
33 °
Dom
31 °
Lun
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (18)Almanacco (14)elezioni regionali Toscana 2025 (12)incendio (10)vigili del fuoco (9)Serie C (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati