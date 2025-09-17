Livorno esempio di eccellenza verde all’Eco Festival di Roma

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Il sindaco Luca Salvetti ha partecipato questa mattina all’Eco Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti a Roma, dove la città è stata riconosciuta come esempio virtuoso.

“La città di Livorno è stata chiamata a rappresentare una realtà che, in pochi anni, ha portato avanti progetti concreti per la transizione ecologica – ha spiegato il sindaco Salvetti. – Quando ce lo diciamo tra di noi, qualcuno può dubitare. Ma se lo riconoscono gli altri, come sta accadendo sempre più spesso, non ci sono più dubbi”.

Durante l’evento, Salvetti ha partecipato a un talk show insieme ai sindaci di Treviso, Lucca e Matera, condotto da Nicola Porro. L’incontro ha messo in luce buone pratiche nei settori ambientale, urbanistico, turistico ed ecologico, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile.

“La partecipazione a questa rassegna è stata una grande soddisfazione, ma anche un’occasione preziosa per raccogliere spunti e progettualità da esperti nazionali e internazionali, utili per integrare le nostre strategie locali”, ha aggiunto Salvetti.

Livorno consolida così il suo ruolo di città attenta all’innovazione ecologica, pronta a essere modello per altre realtà italiane.