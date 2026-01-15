Solvay Rosignano presenta la nuova direttrice Maria Rita Maresca: “Accompagnerà lo stabilimento nelle prossime sfide”

ROSIGNANO SOLVAY – Maria Rita Maresca è la nuova direttrice dello stabilimento Solvay di Rosignano, nonché amministratrice delegata di Solvay Chimica Italia.

Maria Rita Maresca, dopo Michèle Huart, direttrice dal 2007 al 2013, è la seconda donna a ricoprire il ruolo di numero uno nel sito industriale Solvay di Rosignano, che rappresenta il primo storico insediamento produttivo Solvay in Italia, presente nella cittadina in provincia di Livorno dal 1912.

Ad annunciare la nuova direttrice dello stabilimento di Rosignano è la stessa Solvay: “A seguito della recente nomina dell’ingegner Nicolas Dugenetay a Industrial and Operation Performance Director per il Gruppo Solvay, a partire dal 1 gennaio l’ingegner Maria Rita Maresca ha assunto il ruolo di direttore dello stabilimento e amministratore delegato di Solvay Chimica Italia”.

Come sottolinea Solvay nel presentare la nuova direttrice Maria Rita Maresca, “La sua lunga esperienza nel ruolo della trasformazione accompagnerà lo stabilimento di Rosignano nelle prossime sfide di competitività che sono proprie di tutte le aziende chimiche presenti in Europa”.

Maria Rita Maresca, accompagnata dal Country Manager Solvay Raffaele Calabrese de Feo, è stata ricevuta dal sindaco di Rosignano Claudio Marabotti, che ha dato il benvenuto alla nuova direttrice. Col sindaco Marabotti, presenti il vicesindaco Mario Settino, gli assessori Susanna Masoni, Giacomo Cantini, Donato Nardone e Cristina Santinelli, le dirigenti comunali Susanna Berti e Simona Repole.

Come presenta Solvay, la nuova direttrice Maria Rita Maresca vanta oltre venti anni di esperienza nel settore chimico e farmaceutico, ricoprendo il ruolo di responsabile di sito e Country Manager presso EUROAPI Budapest (Ungheria).

In precedenza, era stata responsabile di sito e Country Manager a Brindisi (Italia). Ha inoltre ricoperto il ruolo di Responsabile Transformation Europe presso Sanofi e ricoperto diverse posizioni di crescente responsabilità nelll’ambito della Operational Excellence e della produzione in varie aziende del settore chimico Farmaceutico.

Ha conseguito una laurea magistrale in Ingegneria Chimica presso l’Università La Sapienza a Roma e un Master Executive in Business Administration presso la Scuola di Amministrazione Aziendale Vergata, Roma.