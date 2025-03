Il 5&5 Livornese: tradizione, passione e storia in un piatto

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Il 5&5 è uno dei piatti più iconici e rappresentativi della cucina livornese, simbolo della tradizione culinaria locale. Un panino semplice, ma al contempo ricco di storia e cultura, che ha attraversato decenni di evoluzione senza mai perdere la sua essenza. Ma cos’è esattamente il 5&5, e perché è così amato dai livornesi?

Il 5&5 è un panino composto da due ingredienti principali: la torta di ceci e il pane, solitamente chiamato francesino. La torta di ceci (mai fare l’errore di chiamarla cecina o farinata quando si è in territorio livornese), è un impasto a base di farina di ceci, acqua, olio d’oliva, sale e pepe, cotto al forno in una teglia. Il 5&5 prende il suo nome proprio dal costo storico di questi due ingredienti: 5 centesimi per la torta di ceci e 5 centesimi per il pane, un prezzo che negli anni ’30 del Novecento permetteva a chiunque di mangiare un pasto sostanzioso e gustoso senza spendere troppo.

Il 5&5 nasce come una soluzione semplice ma soddisfacente per chi aveva pochi soldi da spendere ma desiderava comunque un pasto nutriente. Nei decenni successivi, il 5&5 ha mantenuto il suo legame con la tradizione, continuando a essere un piatto amatissimo da generazioni di livornesi.

Ma dove Mangiare il 5&5 a Livorno?

A Livorno, mangiare un 5&5 è quasi un rito. Non è difficile trovarlo in uno dei tanti storici “paninai” e locali tipici della città, dove i residenti e i turisti si possono sedere per gustare questo piatto straordinariamente semplice eppure ricco di sapore. I più famosi sono i locali che si trovano nei pressi del centro città e del lungomare. A Livorno però vige un istituzione se parliamo di 5&5: Gagarin, un luogo rinomato per gustare un ottimo 5&5 situato in Via del Cardinale 24 a Livorno. Purtroppo lo storico fondatore Salvatore Chiappa, ci ha lasciati lo scorso luglio, ma la sua eredita vive eternamente a Livorno.

Ovviamente Gagarin non è l’unico posto dove poter gustare un ottimo 5&5 a Livorno. Da Cecco, in via Cavalletti 2, nel quartiere Borgo potete gustare un buonissimo 5&5, tanto da essere considerato il rivale numero 1 di Gagarin. Anche Pizzeria Da Matilde, in via Uberto Mondolfi 41, è un locale molto valido, economico e molto frequentato.

La bellezza di questo piatto, come stavamo dicendo, sta anche nella sua semplicità: infatti, prepararsi a casa la torta di ceci è possibile in pochi passi. Ecco la ricetta per 8 persone!

Ingredienti

300g farina di ceci

50g olio EVO

900g acqua

pepe e sale q.b

Preparazione

Versare acqua e farina in una ciottola e mescolare bene con frusta. Coprire con un panno e lasciare riposare per minimo 6h. Rimuovere l’eventuale schiuma creatasi, aggiungere olio e sale e mescolare. Spennellare una teglia con l’olio e mettervi l’impasto ottenuto. Emulsionare con una forchetta per evitare grumi. Preriscaldare forno statico a 250 gradi, poi infornare per 10 minuti sul ripiano più basso. Passati questi 10 minuti, posizionarla nel ripiano medio e asciarla per altri 10-15 minuti. Sfornare e spolverare con altro pepe.

Una volta pronto, potete aggiungere al panino le melanzane sotto il pesto, alimento che molto spesso accompagna la torta di ceci, e soprattutto non dimenticate un bel bicchiere di spuma.

Il 5&5 livornese è più di un semplice panino: è un pezzo di storia della città, un simbolo di come la cucina popolare possa resistere alla prova del tempo e mantenere viva l’identità culturale di un luogo. Semplice, economico e incredibilmente gustoso, il 5&5 è un must per chi visita Livorno.

L’amore di Livorno per questo semplice e gustoso piatto è arrivato al punto che qualche anno fa è stato introdotto dall’associazione Tortai livornesi un giorno dedicato al 5&5: il 5 maggio di ogni anno si celebra il 5&5 day.