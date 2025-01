Aggressioni contro sanitari: a Livorno protocollo gestione interventi urgenti

Formazione e prevenzione. L’investimento nella formazione degli operatori sanitari rappresenta un elemento cardine. Prevenire i conflitti attraverso il miglioramento delle competenze comunicative e delle capacità di gestione delle crisi è una strategia che produce benefici a lungo termine.

Cultura della sicurezza. Promuovere una cultura della sicurezza è fondamentale. Attraverso strumenti di comunicazione visibili, come cartellonistica e pannelli informativi, vogliamo sensibilizzare cittadini e operatori sull’importanza del rispetto e della collaborazione per mantenere un ambiente sicuro.

Al centro la cooperazione e la sinergia delle istituzioni al fine di promuovere un nuovo modello di percorso educativo alla salute condiviso con i cittadini.

La salute parte dai sanitari, come servizio offerto alla cittadinanza, ma allargato anche alla tutela della salute degli esercenti le professioni sanitarie.

E’ su queste premesse di condivisione che il prefetto ha voluto evidenziare un impegno verso la cittadinanza ed i professionisti della sanità: “Questo è un impegno congiunto per la sicurezza. In sintesi, questo protocollo non è solo un documento tecnico ma un segnale forte e chiaro: la sicurezza degli operatori sanitari è una priorità condivisa. Si tratta di un impegno che chiama in causa tutti gli attori coinvolti: le istituzioni, i servizi sanitari e la comunità. Ogni parte ha un ruolo specifico e un contributo determinante per garantire il successo di questo progetto”.

Al termine dell’incontro il prefetto ha voluto esprimere soddisfazione e gratitudine a tutti coloro che hanno collaborato per arrivare alla formazione e conclusione di questo documento, che è un lavoro di squadra. “Vorrei infine ringraziare i rappresentanti dell’Azienda USL Toscana Nord-Ovest, della Regione Toscana e delle Forze dell’Ordine per aver reso possibile questa iniziativa. Sono certo che con questo accordo stiamo gettando le basi per un modello virtuoso, capace di garantire maggiore sicurezza e serenità a chi si prende cura della salute di tutti noi. È nostro dovere fare in modo che nessuno si senta solo o abbandonato, soprattutto in un settore così cruciale per il nostro benessere collettivo”.