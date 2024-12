Angela Rafanelli neo assessora cultura Livorno. La nomina del sindaco Luca Salvetti

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Angela Rafanelli neo assessora cultura del Comune di Livorno.

La nomina del sindaco bis Luca Salvetti.

Assessora Rafanelli: “Per me è un grande onore. Accolgo con profonda gratitudine e senso di responsabilità il ruolo di assessora alla cultura della mia amata città di Livorno”.

Angela Rafanelli, nata a Livorno, prende il posto di Simone Lenzi, dimissionario lo scorso ottobre dopo le polemiche nate da suoi post. Dopo le dimissioni, il sindaco Luca Salvetti aveva mantenuto per sé tutte le deleghe assegnate a Lenzi. Alla neo assessora Rafanelli il sindaco conferisce tutte le deleghe che aveva assegnato a Lenzi. Eccetto affari legali, delega consegnata a Viola Ferroni, assessora bilancio, finanze, personale, società partecipate, demanio marittimo

Sabato 28 dicembre l’annuncio del nuovo ingresso in giunta di Angela Rafanelli. La neo assessora assume deleghe cultura, Biblioteche e musei, Fondazione Goldoni, Toponomastica, Relazioni internazionali, Tavolo delle religioni e della laicità.

Sindaco Luca Salvetti: “Quando ho cominciato a pensare alla soluzione per la delega alla cultura, cercavo una figura nata a Livorno che avesse la capacità organizzativa per seguire il lavoro sui musei e le biblioteche, l’empatia e l’entusiasmo per stare a contatto con le tante realtà culturali del territorio e una dimensione nazionale sul fronte delle esperienze, dei contatti e delle conoscenze. Ebbene, Angela Rafanelli racchiude alla perfezione queste caratteristiche e sono certo che farà un gran lavoro insieme alla giunta con la quale è già entrata in sintonia e prendendo spunto dal bel lavoro che le ha lasciato Simone Lenzi. Angela ha tutto per proporre cose belle nella nostra città, città che sta vivendo un momento di grande fermento culturale e di grande prospettiva”.

Assessora Angela Rafanelli: “Sento il peso, ma anche l’entusiasmo, di un incarico al servizio di una comunità che ha sempre dimostrato una mente aperta e uno spirito creativo unico. Livorno vive di cultura: nei suoi colori, suoni e sapori. La cultura è impressa nel nostro mare, nel porto, nei quartieri, nei mercati, nelle fortezze e nei fossi, testimoni della nostra storia di accoglienza e apertura al mondo. Non è solo la città natale di grandi artisti come Modigliani, Mascagni e Fattori, ma anche una realtà culturale viva e dinamica, che continua a evolversi e a meritare di essere valorizzata e celebrata.

Livorno è una città di carattere, sempre pronta a esprimere opinioni forti e autentiche. È per questo che voglio portare avanti un dialogo costante con tutti: la cultura deve essere un progetto condiviso, uno spazio dove ciascuno trovi ispirazione, forza e appartenenza.

Ringrazio il sindaco Luca Salvetti per la fiducia e Simone Lenzi, che mi ha preceduto, per il lavoro svolto. Sono consapevole delle sfide che mi attendono, ma sono altrettanto certa che, con il contributo e la passione di tutti, potremo valorizzare ancora di più la cultura, rendendola centrale per il futuro di Livorno.

Accolgo questo incarico con entusiasmo, determinazione e il profondo desiderio di servire la mia città, affinché Livorno continui a distinguersi per la sua unicità, la sua anima creativa e il suo spirito libero”.

Nata a Livorno, Angela Rafanelli si diploma nel 2002 al Piccolo Teatro di Milano. Il suo debutto nel mondo televisivo avviene cinque anni più tardi a Current TV mentre nel 2009 diventa un’inviata delle Iene. Nel 2011 passa a La7 conducendo ‘Le vite degli altri’ mentre l’anno successivo fa il suo debutto in Rai con ‘Volo in diretta’ di Fabio Volo. Inviata di Quelli che il Calcio dal 2014 al 2017, anno in cui debutta su Radio 2. Nel 2018 passa a Domenica In e nel 2018 conduce su Rai 3 in prima serata il programma ‘In viaggio con lei’. Sempre in Rai è conduttrice dl 2020 al 2024 di Linea Verde Estate.

Creazione, nel 2022, di Sex, il primo programma di educazione sessuale della televisione pubblica. Nel 2023 infine conduce su Rai 3 ‘Il palio d’Italia’, riconfermato nel 2024 su Rai 2. Attivissima anche a livello teatrale, soprattutto tra il 2000 e il 2008, anni nei quali ha portato in scena diversi successi.