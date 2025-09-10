Regionali Toscana 2025: Alessandro Tomasi a Livorno con Simone Lenzi

Getting your Trinity Audio player ready...

Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre, Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, candidato presidente centrodestra, a Livorno per presentare la sua lista civica ‘E’ Ora – Lista civica per Tomasi presidente”.

Ad accompagnare Tomasi, coordinatore regionale Fratelli d’Italia, anche Simone Lenzi, ex assessore alla cultura nella giunta di centrosinistra guidata dal sindaco Luca Salvetti.

Lenzi, già in giunta nel primo mandato di Salvetti, era stato riconfermato dopo le amministrative vinte nel giugno 2024. Pochi mesi dopo, le dimissioni di Lenzi dopo la pubblicazione di post rispetto a cui il sindaco Salvetti aveva commentato: “Le parole usate nel suo profilo social sono comunque estremamente gravi e sono difficilmente accettabili giustificazioni”

Lenzi aveva ricevuto la solidarietà della locale Lega Salvini e di Matteo Renzi.

E martedì 9 settembre l’ex assessore Lenzi, scrittore, ha accompagnato Tomasi per le strade del quartiere La Venezia.

Un ritorno quello di Alessandro Tomasi a Livorno, la prima visita nella città dopo essere stato ufficializzato candidato presidente centrodestra.