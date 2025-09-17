28.3 C
Firenze
mercoledì 17 Settembre 2025
Regionali Toscana 2025, logo Lega Salvini con stemma Comuni: partono le diffide

Sandra Scarpellini, sindaca Castagneto Carducci e presidente Provincia di Livorno: "Inviata diffida formale a organi competenti". Alberta Ticciati, sindaca Campiglia Marittima: "Utilizzo improprio e scorretto Lega di Piombino". Jessica Pasquini, sindaca Suvereto: "Nessuno può usare stemma e gonfalone senza dovute autorizzazioni"

CINZIA GORLA
Regionali Toscana 2025, logo Lega Salvini con stemma Comuni: partono le diffide
Nella foto, Salvini con Vannacci e Baroncini (Foto Fb Matteo Salvini)
Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre, la Lega Salvini di Piombino, Comune governato dal centrodestra con sindaco Ferrari, FdI, accusata di inserire simboli istituzionali di Comuni sul logo.
Partono le diffide dei Comuni con la sindaca Sandra Scarpellini, Castagneto Carducci, presidente Provincia Livorno, la sindaca Jessica Pasquini, Suvereto, e la sindaca Alberta Ticciati, Campiglia Marittima.
Ed è proprio la sindaca Ticciati a pubblicare sul proprio profilo Fb il logo sotto accusa. Sul profilo Fb Lega di Piombino non è visibile, evidentemente rimosso.
Regionali Toscana 2025, logo Lega Salvini con stemma Comuni: partono le diffide dei sindaci
(Foto Fb sindaca Alberta Ticciati)

Sindaca Scarpellini: “In piena campagna elettorale per la Regione Toscana, la Lega Salvini Premier di Piombino, a sostegno del candidato Tomasi, inserisce nel proprio logo, tutti pigiati intorno ad Alberto da Giussano, una serie di stemmi di Comuni, tra cui quello del nostro Comune, Castagneto Carducci.

Lo dico così, un po’ sdrammatizzando, perché la fotocomposizione tesa a voler rappresentare il condottiero che guida la svolta a destra della Toscana produce un risultato grottesco.
Siccome però lo stemma del Comune è un affar serio, perché rappresenta la comunità nella sua interezza e va utilizzato secondo regole precise sempre, e certamente mai piegato da alcun partito a propaganda elettorale, abbiamo inviato una diffida formale agli organi competenti circa tale utilizzo ‘improprio'”.
Sindaca Pasquini: “Ho provveduto ad inviare formale diffida dall’utilizzo improprio dello stemma comunale, a tutela dell’identità e dei segni distintivi dell’ente, così come previsto dalle norme codicistiche e dai regolamenti comunali.
Nessuno può utilizzare lo stemma ed il gonfalone del Comune senza le dovute autorizzazioni, a maggior ragione in contesti di parte o di partito. Tanto era dovuto alla cittadinanza tutta per corretta informazione delle azioni intraprese dal sindaco”.
Sindaca Alberta Ticciati:I loghi istituzionali dei nostri Comuni non appartengono a un partito, né a un candidato: appartengono a tutti i cittadini e custodiscono la storia, l’identità e la dignità delle nostre comunità.
Per questo ritengo grave e inaccettabile che la Lega di Piombino abbia scelto di inserire gli stemmi comunali del comprensorio all’interno del proprio logo per la campagna elettorale regionale.
Si tratta di un utilizzo improprio e scorretto, che non rispetta il valore e il significato dei nostri simboli civici che non possono né devono essere piegati a fini di propaganda politica.
A nome della mia comunità, sicura di trovare condivisione tra i colleghi e le colleghe sindaci e sindache, stigmatizzo con forza questo episodio, garantendo l’utilizzo di tutti gli strumenti utili a mia disposizione a salvaguardare la neutralità e la sacralità dei nostri emblemi civici”.

