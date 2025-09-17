Regionali Toscana 2025, logo Lega Salvini con stemma Comuni: partono le diffide

Sindaca Scarpellini: “In piena campagna elettorale per la Regione Toscana, la Lega Salvini Premier di Piombino, a sostegno del candidato Tomasi, inserisce nel proprio logo, tutti pigiati intorno ad Alberto da Giussano, una serie di stemmi di Comuni, tra cui quello del nostro Comune, Castagneto Carducci.

Lo dico così, un po’ sdrammatizzando, perché la fotocomposizione tesa a voler rappresentare il condottiero che guida la svolta a destra della Toscana produce un risultato grottesco.

Siccome però lo stemma del Comune è un affar serio, perché rappresenta la comunità nella sua interezza e va utilizzato secondo regole precise sempre, e certamente mai piegato da alcun partito a propaganda elettorale, abbiamo inviato una diffida formale agli organi competenti circa tale utilizzo ‘improprio'”.