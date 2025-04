Il Livorno torna tra i professionisti: è Serie C!

Getting your Trinity Audio player ready...

Terranova Traiana – Livorno 1-1TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2)

: Timperanza; Saitta, Bega, Senzamici (83′ Sacconi); Lischi, Mannella, Privitera (75′ Tassi), Degl’Innocenti, Zhupa; Massai, Iaiunese. A disposizione: Morandi, Petrioli, Castaldo, Dini, Cardo, Palazzini, Cappelli. All. Becattini

LIVORNO (3-4-2-1): Cardelli; D’Ancona (46′ Botrini), Brenna, Risaliti; Bonassi, Bellini, Hamlili (80′ Bacciardi), Calvosa (80′ Arcuri); Russo (83′ Frati), Malva (68′ Marinari); Rossetti. A disposizione: Tani, Luci, Bacciardi, Arcuri, Borri, Parente. All. Indiani

ARBITRO: De Stefanis di Udine

RETI: 9′ Iaiunese, 27′ Bonassi

NOTE: angoli 1-2; ammoniti Privitera, Zhupa, Bellini, Bonassi, Rossetti, Lischi; recupero 2′

Dopo quattro lunghi anni tra i dilettanti, il Livorno può finalmente esultare: è ufficiale la promozione in Serie C. Decisivo l’1-1 ottenuto sul campo del Terranuova Traiana, un risultato che, unito alla contemporanea sconfitta del Foligno contro l’Orvietana, ha sancito la matematica vittoria degli amaranto del gruppo E di serie D e, di conseguenza, il ritorno degli amaranto tra i professionisti. A festeggiare sono stati oltre mille tifosi giunti in trasferta, che hanno spinto Luci e compagni verso un traguardo atteso da tempo. La partita, in sé, ha avuto poco da raccontare: padroni di casa in vantaggio in avvio con Iaiunese, poi il pareggio firmato da Bonassi su mischia poco dopo il quarto d’ora. Ma soprattutto perchè, in parallelo, erano giunti gli aggiornamenti che raccontavano del Foligno già sotto di due reti all’intervallo. L’attesa lunga 45′ sino al triplice fischio e poi la festa è potuta finalmente cominciare ufficialmente.

Il GM ed ex portiere amaranto Mazzoni, tra i primi a essere abbracciati dai tifosi, non ha trattenuto le lacrime: “Sono lacrime di gioia. Dopo tanta fatica, adesso possiamo festeggiare”. Entusiasta anche il presidente Esciua: “Non so perché, ma sentivo che la promozione sarebbe arrivata in trasferta. Ora tutti allo stadio per celebrarla come si deve”.

Alle sue parole si è unito il sindaco di Livorno, Luca Salvetti: “È un ritorno che questa città meritava. Il Livorno doveva tornare nei professionisti dopo anni segnati da decisioni societarie discutibili. Ora è tempo di godersi la festa”. Grande protagonista di questa cavalcata è stato il tecnico Indiani, uno specialista in promozioni: “Avevamo anche 15 punti di vantaggio, chiudere con 14 a quattro giornate dalla fine è qualcosa di straordinario. Il momento più difficile della stagione? Probabilmente l’intervallo della gara d’andata contro il Grosseto. Ma da lì è nato lo spirito di questo gruppo, che ha dimostrato di avere tutto per centrare l’obiettivo”.

Il Livorno saluta così l’Inferno della Serie D. Davanti, ora, c’è un futuro tutto da scrivere, ma con una certezza: il cuore amaranto è tornato a battere tra i professionisti.