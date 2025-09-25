Piazza una microcamera nel bagno del negozio per riprendere la dipendente: denunciato

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Piazza una microtelecamera nel bagno del negozio: denunciato a Livorno. Il reato è di interferenze illecite nella vita privata.

L’attività di indagine, condotta dalla Sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Livorno con il supporto tecnico del personale del Centro operativo per la sicurezza cibernetica per la Toscana, è scaturita dalla denuncia di una dipendente di un esercizio commerciale cittadino, informata dal nuovo titolare che nel pc dell’azienda aveva rinvenuto una serie di videoregistrazioni, risalenti a un periodo antecedente, che ritraevano la donna nell’atto di servirsi della toilette.

Le indagini hanno consentito di accertare che il precedente titolare, aveva praticato un foro sulla parete del bagno, posizionandovi una microcamera per videoregistrare la dipendente mentre utilizzava i servizi.

Nel corso della perquisizione domiciliare e informatica eseguita nei confronti del soggetto, gli investigatori hanno rinvenuto 5 microcam e 17 schede micro Sd su cui erano salvati circa 600 files raffiguranti la citata dipendente, oltre ad altre donne che avevano collaborato nel tempo con l’indagato mentre si trovavano in bagno in momenti di intimità.