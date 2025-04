Basket, A2: Libertas-Nardò: sfida salvezza al PalaMacchia

Getting your Trinity Audio player ready...

È arrivato il momento della verità. La Libertas affronta al PalaMacchia una partita che vale una stagione. Contro Nardò, fanalino di coda, gli amaranto si giocano un match che ha tutto il sapore dello spareggio: vincere significa blindare il sedicesimo posto e avvicinarsi alla salvezza con un pizzico di serenità in più; perdere, invece, riaprirebbe scenari cupi e rischiosi. Una vittoria con almeno 12 punti di scarto permetterebbe anche di ribaltare la differenza canestri a favore. Per i pugliesi resta comunque la partita più importante dell’anno, visto che con una vittoria, potrebbero ancora sperare in un insperato sedicesimo posto. In caso di sconfitta, sarebbero destinati al penultimo gradino della classifica.

Nardò è cambiata molto rispetto all’andata: in panchina c’è ora coach Alessandro Mecacci, subentrato a dicembre a Dalmonte, e in campo ci sono due volti noti al pubblico livornese: Marco Giuri, ex Basket Livorno, e Giordano Pagani, visto con la Pielle e contro la Libertas con Urania Milano. Assente, invece, il talento Avery Woodson, fuori da due mesi per infortunio. Al suo posto è tornato Russ Smith, insieme agli americani Stewart Jr e a Mouaha, altro nome che era stato sondato anche dalla Libertas.

Per la Libertas, è giornata speciale vista anche la presenza nel parterre del nuovo presidente Marco Benvenuti, all’esordio casalingo da patron amaranto. Emozioni intense anche per coach Marco Di Carlo, che ritrova da avversario la squadra che ha guidato fino a pochi mesi fa, portandola agli storici playoff del 2023.

Atteso infine, tra le fila amaranto, il nuovo arrivo Matteo Pollone, appena ingaggiato da Rieti, mentre restano da valutare le condizioni di Nazzareno Italiano, assente nell’ultima trasferta a Pesaro.

Alla vigilia della sfida, l’assistant coach Federico Venucci ha sottolineato la pericolosità degli avversari: “Nardò è una squadra con due americani importanti per la categoria. Entrambi hanno la capacità di fornire prestazioni realizzative di alto livello. La squadra può avere fisicità in più ruoli, con Mouaha e Nikolic spesso usati come specialisti difensivi. Dovremo mostrare energia fisica e mentale sui 40 minuti”. Il nuovo acquisto Matteo Pollone: “Sono appena arrivato. Il primo approccio con l’ambiente è stato molto buono. Non vedo l’ora di dare il mio contributo. La mia avventura a Livorno inizia con un delicato scontro diretto contro Nardò. Sarà fondamentale vincere e sarebbe molto importante riuscire anche a ribaltare la differenza canestri, per avere il doppio confronto favorevole. Sono convinto che il nostro pubblico – che ho avuto modo di apprezzare quando sono venuto a giocare con la maglia di Rieti – ci darà un grande sostegno, per superare questo ostacolo”.

Il ricordo del Moby Prince

Il match si gioca a quattro giorni dal 34esimo anniversario della tragedia del Moby Prince. Come ogni anno, la Libertas non dimentica. In segno di vicinanza ai familiari delle 141 vittime, Tommaso Fantoni indosserà durante il riscaldamento una t-shirt con l’hashtag #iosono141. Un gesto semplice ma potente, per tenere viva la memoria e ribadire la richiesta di verità e giustizia.