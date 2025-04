Calcio, successo per il torneo giovanile a sostegno delle popolazioni alluvionate di Firenze

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Si è concluso con una partecipazione calorosa e un forte spirito solidale il primo dei due tornei giovanili organizzati dalla Pro Livorno Sorgenti, pensato per raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dalla recente alluvione che ha interessato la città di Firenze. La manifestazione si è tenuta il 25 aprile presso il campo sportivo “Magnozzi” di Livorno, trasformato per l’occasione in un vero e proprio punto di incontro tra sport, solidarietà e valori condivisi.

Dodici le squadre partecipanti, suddivise in quattro gironi:

Girone A : Pro Livorno Sorgenti, Piaggione Villanova, Academy QM

Girone B : Sporting Cecina, Oltrera, Academy Tau

Girone C : Palazzaccio, Terranuova Traiana, Viareggio

Girone D: Colli Marittimi, Giovani Fucecchio, Capezzano Pianore

La giornata ha visto alternarsi sul campo giovani atleti e numerosi tifosi, tra famiglie e appassionati, in un clima di entusiasmo, partecipazione e fair play. Ad aggiudicarsi il trofeo è stata la formazione del Capezzano Pianore, protagonista di un percorso brillante culminato con la vittoria finale.

“È stata una splendida giornata di sport e solidarietà,” ha commentato Marco Braccini, direttore della Pro Livorno Sorgenti. “Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione e della risposta positiva da parte di tutte le società coinvolte. Ancora una volta, lo sport ha dimostrato di essere uno straordinario strumento di unione, crescita e sostegno verso chi si trova in difficoltà.”

Determinante il contributo degli sponsor Femili Impresa Edile, Habimat – Casarosa IDA e C+L di Cerasa e Landucci, il cui supporto ha reso possibile non solo l’organizzazione dell’evento, ma anche la concretizzazione degli aiuti destinati ai territori colpiti dall’alluvione. Grazie a loro, il torneo ha potuto andare oltre l’ambito sportivo, diventando un’occasione concreta di solidarietà.

La Pro Livorno Sorgenti rinnova ora l’invito al secondo appuntamento, in programma per domani, il 1° maggio 2025, sempre al campo “Magnozzi” di Livorno, per vivere un’altra giornata di sport, condivisione e sostegno alla comunità.