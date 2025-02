La Libertas Livorno a Torino cerca di mettere un altro mattone per la salvezza

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Un’altra tappa verso la ricerca della permanenza in serie A2 per la Libertas Livorno.

I tifosi amaranto torneranno al PalaRuffini, dal 2019 intitolato all’indimenticabile coach dei piemontesi Gianni Asti per affrontare Torino. Sarà bello ed emozionante, ma sarà anche fondamentale cercare di portare via i due punti su cui progettare la costruzione della salvezza. La Libertas, infatti non vince da gennaio e il 22 febbraio (palla a due alle 18, arbitri Caforio, Puccini e Rodia) non è possibile rimandare ulteriormente l’appuntamento con il successo.

Torino è in fiducia. Da due settimana ha cambiato allenatore (via Boniciolli per motivi di salute, dentro Paolo Moretti) e anche marcia. Ha vinto facile con Vigevano, perso in volata a Brindisi (la squadra più in forma del campionato) e ‘rullato’ la Fortitudo. Ajayi e Taylor garantiscono velocità, muscoli, centimetri e punti (34 in 2). Schina è il play tuttofare. Landi l’operaio e Montano un tiratore interessante.

All’andata, quando la Libertas non si era ancora calata nel clima del campionato di A2, Torino espugnò il PalaMacchia con estrema facilità (78-56). Quel precedente però deve essere solo il monito e non motivo di timore dei gialloblù. Se la Libertas (che si presenta al completo) riuscirà a non abbassare mai la concentrazione, potrà sognare il colpaccio.