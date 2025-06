La Libertas Livorno riparte da coach Andrea Diana: ha vinto la A2 con Trapani

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Primo tassello per il futuro della Libertas Livorno in serie A2.

Il nuovo allenatore è il 50enne Andrea Diana. La sua ultima esperienza da capo allenatore, stagione 2023/24, si è conclusa con la vittoria del campionato di serie A2 sulla panchina dei Trapani Sharks. Successo che lo inserisce nel gotha della scuola livornese da sempre fucina di ottimi tecnici.

Si unisce al club per due anni con l’obiettivo di crescere e di far crescere l’ambiente intorno a sé.

Andrea Diana inizia a muoversi nel 1998 come assistente di Luca Bechi nella Pallacanestro Livorno, la sua formazione continua nel Don Bosco, dove trascorre otto anni (2000-2008) anche come primo allenatore. Nel 2009 diventa l’assistente di Sandro Dell’Agnello al Basket Livorno in serie Legadue. Nel 2010 amplia la sua esperienza e diventa capo allenatore a Ferrara. Arriva poi la sua ascesa alla Pallacanestro Brescia, prima nuovamente al fianco di Dell’Agnello, dove da neopromossa in serie A2 conquista la qualificazione ai playoff, poi con Alberto Michelossi. Dopo quattro anni, si prende la panchina e porta Brescia alla semifinale playoff di A2 nella stagione 2014/15. L’anno successivo viene nominato come allenatore della squadra dell’est all’All Star Game di Serie A2, ma soprattutto ottiene la storica promozione in Serie A con la Leonessa. Rimane per altri tre anni in Lombardia dove raggiunge una semifinale scudetto, una finale di Coppa Italia e gioca l’Eurocup. A cavallo tra il dicembre del 2019 e il febbraio del 2021 va a Verona, poi nell’estate di quell’anno sceglie di tornare a fare il viceallenatore, questa volta al fianco di Sergio Scariolo alla Virtus Bologna. Il connubio è felice, perché insieme in due anni vincono due Supercoppe Italiane e un Eurocup. Nel marzo del 2024 subentra sulla panchina del Trapani Sharks e trascina la squadra alla promozione in Serie A1. L’anno appena concluso lo ha visto ancora a Trapani stavolta nel ruolo di assistant coach del grande Jasmin Repesa.

Coach Andrea Diana sarà presentato alla stampa oggi (17 giugno) alle 16,30 negli uffici della sede della Libertas Livorno 1947.