L’elite del nuoto europeo alle Camalich per il ‘Trofeo Città di Livorno’

LIVORNO – Oltre 10 le regioni italiane rappresentate e circa 450 gli atleti in gara, per una manifestazione ad alto impatto emotivo.

L’élite del nuoto italiano accompagnata da una delegazione elvetica, austriaca e francese, venerdì 21 e sabato 22 marzo fa capolinea al Centro Federale Camalich di Livorno per il primo Trofeo stracittadino firmato Federazione Italiana Nuoto.

Una festa nella festa con vista mondiali di Singapore 2025 che celebra il primo anno di attività del centro tecnico federale labronico, alla presenza di tutti i big della nazionale italiana di Cesare Butini e molte stelle nascenti del panorama internazionale alla ricerca del tempo utile per i mondiali asiatici del prossimo luglio.

Saranno presenti all’appuntamento gli atleti Martinenghi, Quadarella, Pilato, Curtis, Zazzeri, Deplano, Miressi, Cocconcelli, Conte Bonin, Megli, Di Pietro, Dotto, Franceschi, Fangio, Detti, Lamberti, Frigo, Biagiotti, le sorelle Cesarano, Noe Ponte.

“È un motivo di grande orgoglio e soddisfazione per tutto il Comitato Regionale Toscano festeggiare l’inaugurazione del Centro Tecnico Federale di Livorno con un evento di così alto livello, che rappresenta un’occasione importante sia dal punto di vista tecnico, che per la partecipazione di numerosi campioni italiani e stranieri – afferma Roberto Bresci, presidente del Comitato Regionale Toscano Fin – La nostra consolidata tradizione sportiva, costruita negli anni grazie agli ottimi risultati ottenuti in tutte le discipline acquatiche, procede di pari passo con una continua crescita, sia sul piano dirigenziale che in termini di infrastrutture”.