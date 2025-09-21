17.3 C
Si gioca a Brescia per la squalifica del parquet amaranto. C'è ottimismo in casa amaranto dopo le indicazioni del precampionato

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Libertas Livorno, è il giorno dell'esordio. La prima avversaria è Cento
Libertas Livorno, è il giorno dell'esordio. La prima avversaria è Cento (foto ufficio stampa)
LIVORNO – Libertas Livorno, una ‘prima’ lontano da casa.

Avversario di turno Sella Cento sul campo neutro di Brescia, stante la squalifica del campo degli amaranto. 

Per la squadra di Andrea Diana il primo impegno di annuncia tosto perché Cento ha mantenuto l’intelaiatura della squadra che l’anno scorso – con un girone di ritorno scintillante – ha ottenuto una salvezza tranquilla.

È stato confermato coach di Paolantonio e sono rimasti pure i due americani Devoe e Davis con quest’ultimo che a marzo al PalaMacchia giustiziò la Libertas.

In casa amaranto, però c’è ottimismo. Il precampionato ha fornito ottime risposte. Il gruppo – sebbene sia nuovo per sette decimi – pare già assai affiatato sul piano umano e tecnico-tattico. I giocatori chiave sono l’ex Nardò Woodson e anche MJ Tiby che torna in Italia a distanza di qualche anno. Molto ci si attende dal centro Possamai alla prima da protagonista con la nuova maglia. 

La Libertas – nonostante la distanza della sede scelta come campo neutro – sarà seguita da tantissimi tifosi che raggiungeranno il PalaLeonessa con pullman e mezzi propri. 

