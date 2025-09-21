Libertas Livorno, l’esordio è amaro: con Cento non basta Woodson

Getting your Trinity Audio player ready...

Libertas Livorno 1947 – Sella Cento 68-77 (20-19, 38-36, 47-58)LIBERTAS LIVORNO 1947:

Avery Woodson 32 (10/14, 2/6), Matt Tiby 9 (3/6, 0/4), Ariel Filloy 8 (1/2, 2/4), Luca Possamai 6 (3/5, 0/0), Matteo Piccoli 5 (1/3, 1/4), Niccolo Filoni 4 (2/3, 0/1), Tommaso Fantoni 4 (1/3, 0/0), Fabio Valentini 0 (0/4, 0/7), Luca Tozzi 0 (0/1, 0/0), Nicolò Isotta 0 (0/2, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 – Rimbalzi: 36 11 + 25 (Matt Tiby 9) – Assist: 14 (Fabio Valentini 5)

SELLA CENTO: Stacy Davis iv 22 (4/9, 2/4), Nicola Berdini 13 (1/3, 0/1), Edoardo Tiberti 9 (4/7, 0/0), Matteo Montano 8 (0/1, 1/4), Gabe Devoe 6 (1/2, 1/4), Alessandro Scarponi 6 (1/1, 1/3), Abdel Fall 5 (1/4, 1/1), Luca Conti 4 (2/6, 0/2), Nicolas Tanfoglio 2 (1/3, 0/0), Massimiliano Moretti 2 (1/1, 0/0), Leonardo Guerrieri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 27 / 38 – Rimbalzi: 37 5 + 32 (Stacy Davis iv 10) – Assist: 13 (Nicola Berdini 4)

BRESCIA – Per essere un esordio casalingo era piuttosto lontano. E nonostante l’esodo dei tifosi non c’era certo l’atmosfera che si respira sul parquet casalingo.

Fatto sta che la prima della Libertas Livorno di coach Andrea Diana si conclude con una sconfitta con Cento che dopo aver allungato nel terzo quarto non ha più mollato e si è portato a casa due punti che sono semre un ottimo viatico per la stagione. Non bastano i 32 punti di Woodson per rintuzzare gli emiliani.

Dopo lo 0-2 negli scontri diretti della passata stagione, gli amaranto, dunque, perdono anche al debutto della stagione 2025/26 sul campo neutro vista la squalifica del Modigliani Forum.

Non è stata la miglior prestazione della Libertas che ha tirato male dal campo (48% da 2, 19% da 3) e che non ha approcciato bene alla partita: 2-8 in avvio con il solo Woodson che è riuscito a trovare il canestro con continuità. Per l’ex Nardò 32 punti in 31’ di permanenza sul parquet.

Dopo lo strappo iniziale di Cento – figlio di una Libertas contratta e forse emozionata dal clima del debutto – la partita è scorsa via sul filo dell’equilibrio per i primi 20’. Amaranto dipendenti dalle evoluzioni di Woodson, tenuti in linea di galleggiamento da un ottimo Filloy e abili a contenere la stella Davis (2 punti su tiro libero all’intervallo lungo).

Nel terzo quarto c’è stato l’allungo ospite. Davis ha giocato da… Davis, ha segnato 16 punti nella frazione e ha portato Cento fino sul +13 (45-58).

La Libertas ha provato la rimonta di nervi risalendo a –4 al 35’. Le triple del -1 di Woodson e di Filoni sono state sputate dal ferro, Cento ha ripreso fiducia, la Libertas si è disunita e gli ospiti hanno vinto con merito a braccia alzate.