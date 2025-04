Libertas Livorno, vittoria di autorità a Milano: avrà un vantaggio nella sfida playout

Getting your Trinity Audio player ready...

Urania Milano – Libertas Livorno 84-94 (13-19, 37-41, 55-69)URANIA MILANO

: Andrea Amato 17 (1/1, 2/5), Alessandro Gentile 16 (8/18, 0/0), Ike Udanoh 13 (6/11, 0/0), Giddy Potts 12 (1/3, 3/9), Lorenzo Maspero 11 (1/2, 2/5), Gianmarco Leggio 8 (1/1, 2/4), Luca Cesana 5 (1/2, 1/6), Matteo Cavallero 2 (1/3, 0/1), Kevin Ndzie 0 (0/0, 0/0), Stefano Bracale 0 (0/0, 0/0), Theo Anchisi 0 (0/0, 0/0), Fabrizio Di franco 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 – Rimbalzi: 32 10 + 22 (Ike Udanoh 13) – Assist: 24 (Ike Udanoh 7)

BI.EMME SERVICE LIBERTAS LIVORNO: Adrian Banks 31 (6/8, 5/10), Quinton Hooker 14 (5/8, 1/4), Nazzareno Italiano 12 (2/3, 2/4), Dorin Buca 11 (5/10, 0/0), Tommaso Fantoni 8 (3/5, 0/0), Ariel Filloy 6 (3/5, 0/2), Gregorio Allinei 5 (1/1, 1/2), Luca Tozzi 4 (1/1, 0/1), Matteo Pollone 3 (0/0, 1/2), Andrea Bargnesi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 19 – Rimbalzi: 36 9 + 27 (Dorin Buca 8) – Assist: 26 (Adrian Banks 9)

MILANO – Una vittoria per assicurarsi la eventuale ‘bella’ in casa nella griglia dei playout. È quella della Libertas Livorno che ha espugnato il PalaLido di Milano e si è assicurata il beneficio del fattore campo ai playout. Gli amaranto, nello spareggio, ad opggi troverebbero Nardò, ma le carte possono cambiare nell’ultimo turno della stagione regolare.

Ciò che conta, però, è che la squadra di Di Carlo è riuscita a vincere la quarta partita in trasferta in campionato e lo ha fatto con autorità. Gli amaranto, infatti, sono stati in vantaggio contro Urania dal primo all’ultimo minuto anche con vantaggio in doppia cifra.

Molto bene Banks, che dopo quello di Cremona ha firmato un altro trentello, e anche l’attacco, per la terza partita consecutiva sopra i 90 punti. Meglio la difesa che ha sofferto solo nell’ultimo quarto quando i padroni di casa, sospinti dal talento di Gentile e dalle triple di Potts, hanno segnato 29 punti limando il divario dal 55-69 di fine terza frazione al 70-75 del 35’.

La Libertas però non ha tremato. Hooker (gioco da quattro punti) e Banks hanno ricacciato indietro la squadra di Cardani e l’ultimo sussulto dei padroni di casa (77-81) è stato spento da una tripla del solito Banks.