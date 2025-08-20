23.1 C
Firenze
mercoledì 20 Agosto 2025
Mercato sempre vivo in serie C: due colpi per il Livorno, Pontedera si rinforza in difesa

In maglia amaranto arrivano il terzino Samuele Ghezzi e l'esperto attaccante ex serie A, Samuel Di Carmine. Beghetti ai granata

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Lorenzo Beghetto nuovo difensore del Pontedera
Lorenzo Beghetto nuovo difensore del Pontedera (foto ufficio stampa)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Continuano i movimenti di mercato delle squadre professionistiche in vista della prossima stagione. 

Due gli innesti in settimana del Livorno. Il primo è Samuele Ghezzi, terzino classe 2005. Nelle giovanili dell’Atalanta ottiene oltre 100 presenze giocando anche in Youth League. Indossa anche la fascia da capitano e la scorsa stagione è arrivato l’esordio tra i professionisti in serie C con l’Atalanta Under 23.

La presentazione c’è stata ieri mentre oggi è il turno di Samuel Di Carmine. Attaccante di grandissima esperienza, colleziona oltre 130 gol (tra cui 36 in serie C, 80 in serie B e 8 in serie A) in più di 550 presenze in carriera. Scuola Fiorentina, ha vestito la maglia di numerose squadre tra cui Perugia, Hellas Verona e Juve Stabia. La scorsa stagione è stato impiegato a Trento dove ha realizzato 14 gol.

Un volto nuovo anche in casa PontederaLorenzo Beghetto.

È un difensore centrale classe 2006, è cresciuto nel settore giovanile del Cittadella, club nel quale ha compiuto l’intera trafila fino alla Primavera. Nell’ultima stagione ha maturato esperienza in serie D, dividendosi tra Tuttocuoio e Chievo.

© Riproduzione riservata

