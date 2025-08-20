Mercato sempre vivo in serie C: due colpi per il Livorno, Pontedera si rinforza in difesa

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Continuano i movimenti di mercato delle squadre professionistiche in vista della prossima stagione.

Due gli innesti in settimana del Livorno. Il primo è Samuele Ghezzi, terzino classe 2005. Nelle giovanili dell’Atalanta ottiene oltre 100 presenze giocando anche in Youth League. Indossa anche la fascia da capitano e la scorsa stagione è arrivato l’esordio tra i professionisti in serie C con l’Atalanta Under 23.

La presentazione c’è stata ieri mentre oggi è il turno di Samuel Di Carmine. Attaccante di grandissima esperienza, colleziona oltre 130 gol (tra cui 36 in serie C, 80 in serie B e 8 in serie A) in più di 550 presenze in carriera. Scuola Fiorentina, ha vestito la maglia di numerose squadre tra cui Perugia, Hellas Verona e Juve Stabia. La scorsa stagione è stato impiegato a Trento dove ha realizzato 14 gol.

Un volto nuovo anche in casa Pontedera: Lorenzo Beghetto.

È un difensore centrale classe 2006, è cresciuto nel settore giovanile del Cittadella, club nel quale ha compiuto l’intera trafila fino alla Primavera. Nell’ultima stagione ha maturato esperienza in serie D, dividendosi tra Tuttocuoio e Chievo.