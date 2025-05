Il livornese Allegri in arrivo al Milan: ritorna il mister dello Scudetto 2011

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Colpo di scena in casa rossonera: Massimiliano Allegri è ormai vicinissimo al ritorno sulla panchina del Milan. Nelle ultime ore, la dirigenza ha impresso una forte accelerazione alle trattative, portando a un accordo praticamente definito, con l’annuncio ufficiale atteso a breve.

L’allenatore livornese, protagonista dello Scudetto del 2011 e della Supercoppa Italiana vinta nello stesso anno, è pronto a fare ritorno a Milanello dopo undici anni. Il nuovo accordo dovrebbe prevedere un contratto triennale da circa 5 milioni di euro netti a stagione, più bonus: un investimento significativo che riflette l’intenzione del club di affidarsi a una figura di grande esperienza per inaugurare un nuovo ciclo.

Tra Napoli e Milan vince il Diavolo

Il Milan ha scelto di muoversi in anticipo, spinto dall’urgenza di voltare pagina dopo un’annata deludente e dalla necessità di non farsi cogliere impreparato rispetto alle strategie delle rivali, con un occhio in particolare al Napoli. Fino a pochi giorni fa, infatti, Massimiliano Allegri sembrava vicino a un’intesa con Aurelio De Laurentiis, ma il cambio di rotta del presidente azzurro verso Antonio Conte ha riaperto la partita, consentendo al club rossonero di inserirsi con tempismo e decisione.

Determinante in questa svolta è stato il neo direttore sportivo Igli Tare, che avrebbe condotto in prima persona l’operazione, concretizzando un blitz che ha convinto Allegri ad accettare la proposta. Per il tecnico livornese, si profila una delle sfide più complesse della sua carriera: riportare in alto un Milan reduce da una delle stagioni più travagliate degli ultimi anni.

Un ritorno al passato per il futuro

Massimiliano Allegri è pronto a prendere il posto di Sergio Conceição e a fare il suo ritorno sulla panchina del Milan, a oltre undici anni di distanza dal suo addio, avvenuto nel gennaio 2014. Nella sua prima avventura rossonera, tra il 2010 e il 2014, ha guidato la squadra in 178 partite, ottenendo 91 vittorie, 49 pareggi e 38 sconfitte.

L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nella serata di giovedì 29 maggio, o al più tardi nella mattinata di venerdì 30. Il club rossonero si prepara così a riaccogliere un allenatore che ha già lasciato un segno nella sua storia, con la speranza che questo ritorno possa dare il via a un nuovo capitolo di successi.