Nel derby fra neopromosse sorride il Guidonia: Livorno ko

I padroni di casa si svegliano tardi e quando sono sotto di un gol. La rimonta non riesce ed arriva la prima sconfitta interne della stagione

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Nel derby fra neopromosse sorride il Guidonia: Livorno ko
Nel derby fra neopromosse sorride il Guidonia: Livorno ko (foto Foto Novi, Unione Sportiva Livorno 1915)
1 ' di lettura
Livorno – Guidonia Montecelio 0-1LIVORNO (3-4-2-1)

: Ciobanu; Noce, Monaco, Baldi (69′ Panaioli); Biondi (86′ Malva), Welbeck (80′ Odjer), Hamlili, Antoni; Cioffi, Dionisi (69′ Mawete); Di Carmine (80′ Panattoni). A disposizione: Tani, Nwachukwu, Ghezzi, Haveri, Calvosa, Marinari. All. Formisano
GUIDONIA (3-5-2): Stellato; Esempio, Cristini, Malomo; Zappella, Tascone (59′ Sannipoli), Tessiore (80′ Franchini), Santoro, Errico; Spavone (87′ Zuppel), Bernardotto (87′ Mastrantonio). A disposizione: Mazzi, Calì, Marchioro, Mulè, Stefanelli, Calzone, Falleni, Russo, Franchini. All. Ginestra.
ARBITRO: Esposito di Napoli
RETI: 18’st Bernardotto
NOTE: angoli 6-2; ammoniti Esempio, Tascone, Monaco, Cioffi, Odjer; spettatori 3.975; recupero 0’+5′

LIVORNO – Una sconfitta amara per il Livorno battuto in casa per 0-1 dal Guidonia Montecelio, altra neopromossa in serie C. Il gol decisivo lo firma Gabriele Bernardotto al 18′ del secondo tempo

Nel primo tempo dopo una partenza equilibrata il Guidonia si affaccia subito con Malomo, che colpisce di testa sugli sviluppi di un corner, ma Ciobanu para agevolmente. La risposta amaranto arriva con Antoni, su punizione potente respinta da Stellato. Il primo tempo si chiude senza reti, sullo 0-0.

Nella ripresa Livorno ci prova subito con Biondi e Spavone, ma Stellato è reattivo. Però al 18′ la squadra ospite passa: Bernardotto raccoglie un pallone in area e scaglia un diagonale che non lascia scampo a Ciobanu. I padroni di casa cercano invano il pari: Cioffi, Monaco, Odjer e Dionisi si fanno ammonire, ma le occasioni da rete continuano a latitare. Solo sul finale, grazie a corner e incursioni (tra cui un colpo a incrociare di Panattoni), il Livorno si fa finalmente pericoloso, ma non basta.

Il match termina con la prima sconfitta casalinga della stagione: il Guidonia si impone e fa un bel balzo in classifica, mentre il Livorno resta a quota 3 punti dopo tre giornate.

© Riproduzione riservata

